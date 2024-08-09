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砥砺创新育工匠

——专访国家级技能大师工作室负责人高海兵

2024年08月09日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：砥砺创新育工匠

高海兵在操作精密车床。 受访者供图

近日，内蒙古鄂尔多斯职业学院教师高海兵格外忙碌。他带领学生，备战即将到来的鄂尔多斯市第十二届技能大赛数控车、数控铣项目。“此次参赛，我们团队的目标是进入前三甲。”高海兵信心满满地说。

从学生时代起，高海兵就与机械加工结下了不解之缘。从业20多年，他与时俱进，逐步成为数控加工技术领域的专家。从教学、专利申请、论文发表到带徒传技、成果转化，他理论实践全面开花，获得内蒙古自治区五一劳动奖章、内蒙古自治区第十批草原英才等荣誉称号，成为“高海兵国家级技能大师工作室”负责人，享受国务院政府特殊津贴。

高海兵在技艺传承、技能攻关方面有哪些独到经验？他负责的国家级技能大师工作室如何培育人才？近日，科技日报记者对高海兵进行了专访。

练就精湛技艺

记者：您如何进入机械加工领域？为何会在这一领域坚守20余年？

高海兵：我1995年考入内蒙古工业学校就读机械制造专业。这个专业要求我们必须做到理论实践两手抓。那时，我们除了学习专业课程外，每学期还有4到6周的实训。

当时我们学校有校办工厂。在那里，参与台钻生产全过程的经历让我受益匪浅。那时，工厂里的几十位师傅在负责零件生产加工的同时，会认真地教我们实践操作。低年级学生参与粗加工、钳工等难度不大的加工制造，高年级学生则参与精加工、装配等技术含量高的生产加工。4年的专业知识学习和大量实践锻炼，对我的职业生涯产生了深远影响。当时套筒、主轴、本体等零件的加工难点、加工技术细节至今仍历历在目，对我学习钻研技术产生了深刻影响。

在上学的时候，我就已经将机械加工作为自己未来的发展方向。2004年，数控加工技术在全国成为主流。为了赶上发展趋势，我开始认真学习数控编程与操作。2006年，我获得了第二届内蒙古数控技能大赛教师组数控车工第一名，全国总决赛第九名，并获得了内蒙古自治区技术能手和内蒙古自治区五一劳动奖章，也取得了高级技师职业资格证书。同时，我指导的学生还获得了第二届全国数控技能大赛第4名和第三届全国数控技能大赛第5名的好成绩。

有人说做机械加工很枯燥，但我认为，任何职业，只要你热爱、肯付出，就一定能做好。拿我来说，我热爱这个职业，可以说这个职业已经融入了我的血液。

记者：您所负责的国家级技能大师工作室有哪些创新成果？

高海兵：持续创新并让创新成果转化应用，是我们的使命之一。

近几年来，工作室有十多项科技创新成果在企业落地。比如，扭矩轴中心孔原来用车床中心架装夹加工，费时费力。后来我们提出了工艺革新方案，并制造了专用中心孔钻孔机，实现自动装夹，双头同时钻孔，使装夹时间减少约85%，加工时间减少50%。我牵头设计制造的液压油管拉出、测量、裁断、卷曲自动化生产机器，已在神东天隆矿山机械有限公司投入使用两年，性能优良，使企业成本降低60%，效率提升20%，劳动强度降低60%。

目前，我们在机电设备的自动化升级改造、研制、安装、调试和维修方面取得了一些成绩，现在正在向信息化、智能化方向努力。

传授实践技能

记者：您如何带徒传技？有哪些创新方法？

高海兵：鄂尔多斯职业学院教研室教师的学历背景大多数都是研究生，实操能力相对弱一些。我负责培训他们编程操作加工技能。截至目前，我先后培养了6位教师，他们均取得了技师以上技能等级，并成为“双师型”教师。

此外，我经常指导他们参加比赛，带领他们担任技能大赛裁判，参加创新创业大赛，参与实际生产加工等。在这个过程中，教师们的工程实践能力、操作加工技能得到了提升，为理论、实践一体化教学打下了坚实的基础。

在日常教学中，我会安排一些轻松愉快的课题，比如带领学校学生加工巴雷特步枪，制作国际象棋、坦克等模型，他们很感兴趣。课余时间我们还开展第二课堂，指导学生参加技能大赛、为企业生产试制零部件等，为的就是在实践中提升学生技术技能、职业素养，锻造他们的工匠精神。

近年来，我指导的学生多次获得自治区技能大赛前三名，有的学生刚毕业就拿到技师技能等级证书，还有不少学生成为大企业技术骨干、自治区技术能手。作为职业院校的教师，能为学生的成长成才助力，为高技能人才培养作出贡献，我感到很自豪。我认为，职业教育是实践教育，要想提高教学质量，应该在实践教学上下功夫、找路子，应进行校企合作、工学交替。

记者：您如何看待职业教育？

高海兵：培养更多大国工匠和高素质技术技能人才，对于加快建设我国现代化产业体系、增强国家核心竞争力具有重要意义。我认为，高素质技术技能人才就是真正实用的人才，就是要创新、会创新的人才。

2022年5月施行的《中华人民共和国职业教育法》明确规定，职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径。职业教育与普通教育同等重要，解决复杂工程技术问题离不开技术技能人才，技能人才在科技创新、新质生产力发展中发挥着重要作用。

我所在的鄂尔多斯职业学院，实验实训设备大多是先进设备，教师实践技能很强。大家将三分之二的时间投入到实践教学中，引导学生积极创新。因此，我们的学生毕业就能上岗，很受企业青睐。这说明，职业院校的学生也能接受好教育，拥有好前途、好未来。（记者 张景阳）

(责编：李昉、李依环)

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