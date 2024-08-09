人民网北京8月9日电 烧不坏、烫不烂，还能切菜......近期，北京化工大学录取通知书火热出圈。多名学生通过展示切西瓜、切肉等操作，测评录取通知书，在网上引发关注。不少网友感叹道：“这学历真‘硬’啊！”

北化学生在社交平台上展示录取通知书。校方供图

记者了解到，北京化工大学今年的高考录取通知书由该校材料科学与工程学院先进复合材料研究中心（ACC团队）自主研发的新型碳纤维复合材料制作而成。碳纤维又称工业“黑黄金”，被誉为“细如发丝，轻如鸿毛，强如钢铁，贵如黄金”，具有质量轻、高比强度、高比刚度、耐高温、耐腐蚀等特性。这封用碳纤维“编织”而成的录取通知书，厚度仅有0.2mm，在阳光下变换角度，还可呈现颜色变化。

校方介绍，2022年北京冬奥会前，北京化工大学科研团队携手中国运载火箭研究院下属研究所、中国一汽等单位，成功研制出第一台国产碳纤维雪车，实现国产碳纤维雪车技术的零突破。而在随后的北京冬残奥会轮椅冰壶比赛中，中国队运动员所使用的碳纤维冰壶推杆，同样由北京化工大学自主研发设计。

学校科研团队不断开展攻关，应用先前突破的国产宇航级碳纤维专用复合材料和高质量热压罐整体成型技术，突破了碳纤维复合材料内应力释放和平整度调控技术、表面UV印刷技术和烫金工艺技术、建筑物图案彩色印刷技术，最终实现了“碳纤维录取通知书”的批量制作。

北京化工大学录取通知书。校方供图

北京化工大学有机无机复合材料国家重点实验室副主任、材料科学与工程学院教授杨小平表示：“碳纤维录取通知书，不仅展示了学校在碳纤维复合材料领域的卓越实力，也代表了国产碳纤维复合材料从‘高端化’产品向‘百姓化’成功转型，是学校科研成果转化的生动实践。希望每一位考上北京化工大学的学子都能够心怀‘国之大者’，勇担民族复兴重任，用实际行动助推高水平科技自立自强！”

随着录取通知书花式测评的走红，北京化工大学也发出了温馨提醒。学校强调，将录取通知书置于火源或进行不当加热操作存在极大安全隐患，希望同学们不要因为好奇或流量做出危险尝试，珍惜录取通知书，不要再“玩火”啦！（孙竞、实习生朱婷婷）

(责编：李昉、刘凡)