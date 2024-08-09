原标题：江苏海安：建设人才聚集高地

“大家上午好！我是数字人谭真。当今世界，科技革命和产业变革日新月异。世界在变、技术在变，不变的是我们渴望创新、渴求人才的强烈心愿！”日前，在第十一届“创新创业在海安”暨“两院专家走进海安”主题活动上，江苏省南通市海安市委书记谭真以科技感十足的数字人形象亮相荧幕，向创新人才发出邀约。

围绕“枢纽海安、科创新城”战略定位，海安市连续11年举办“创新创业在海安”主题活动。5位两院院士、近200名相关科研院所专家学者出席此次活动。

活动现场表彰了12家创新型领军企业、13个优秀科技成果、10名市政府特殊津贴获得者，集中发布5个院士合作项目，签约科创、人才等40个项目。

海安市委副书记、市长赵男男向高校院所和企业家推介支持人才创新创业的多项政策：对以“资金+项目+技术”方式入股创办的科技型企业，最高奖励200万元；给予个人（团队）最高600万元资助，重大顶尖人才项目可一事一议，不设上限；建立人才荣誉制度，每年评选约10名市政府特殊津贴获得者；设立“科创贷”风险补偿专项资金，提供科技型中小企业最高2000万元贷款额度；对全职引进的顶尖和领军人才，3年内给予每月最高1万元生活津贴，按需提供精装修人才公寓等。

本届活动设置分会场活动，涵盖高端装备、新一代信息技术、新材料、新能源、高端纺织等重点产业板块。每个专场均邀请高校专家和海安市重点科创型企业分别进行成果和技术需求发布。为方便企业与专家进行“点对点”深入对接，活动同期举行10场区镇产学研对接会。

本届活动新增江苏省科技计划成果“进园入县”暨农业科技企业金融服务直通车（海安专场）活动。近年来，海安市不断完善科技金融政策体系、丰富科技金融信贷产品，推动形成科技成果有效供给、金融资源有效对接、创新人才加速下沉、创新要素有效集聚的良好局面。

海安市还持续开展“海安高校院所行”活动，每年实施科技合作项目300多个，成果转化率超75%。海安与中国科学院、中国工程院等院所开展合作项目55个；先后承担实施国家重点研发计划专项、国家自然科学基金项目17项，省基础研究计划项目6项；累计荣获国家科学技术进步奖4项，中国专利奖22项，省科学技术奖32项。科技创新初步成为海安经济社会发展的核心动力和最具含金量的城市名片。（记者张晔 实习生陈茜）

(责编：李昉、李依环)