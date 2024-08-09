原标题：一种全新高频声子源参量锁定技术提出

记者8日从电子科技大学获悉，该校基础与前沿研究院邓光伟教授课题组联合信息与通信工程学院黄勇军副教授，基于一维光声晶体微腔体系，提出了一种全新的双驱动参量锁定技术。该研究成果近日发表在国际光学期刊《光学》上。

声子是一种声音、热量、机械等能量传输的载体。与光子等载体不同，声子传播速度慢、更易于操控，在固态量子精密测量领域有广泛的应用场景。但由于声子源在常温常压下存在频率抖动大、相位噪声大、相干时间短等特点，限制了其进一步的应用开发。

邓光伟介绍，为让这些声子源的频率更加稳定，最常用的方法是注入锁定法。但该方法会将声子源和外加微波信号混在一起，难以区分和滤除，进而造成声学传感器件的灵敏度难以衡量。

针对上述问题，研究团队提出一种全新的双驱动参量锁定技术，即在两个声子源中加入一个“和频”和一个“差频”，让两个声子源产生能量交换，最终使二者锁定到一起，提高频率的稳定性。同时，通过这一技术，研究团队以光腔蓝边带泵浦激励出的声子激光为声子源，成功地在常温常压下将线宽从万赫兹量级压缩到亚赫兹水平，实现了更高的频率稳定性和更好的相干性。

“这种技术不仅为芯片集成的高频声子源的监测、控制和稳定提供了新手段，还能够在微波和光学领域之间架起桥梁，推动更多创新应用出现。”邓光伟表示，该成果对微纳振荡器和光声量子信息处理等领域具有重要意义。（刘侠 记者滕继濮）

(责编：李昉、李依环)