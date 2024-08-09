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北京科技大学：大力弘扬教育家精神 涵养挺立钢铁脊梁的大国良师

北京科技大学党委书记 武贵龙
2024年08月09日11:14 | 来源：人民网-教育频道
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兴国必先强教，强教必先强师。习近平总书记高度重视教师队伍建设，从“四有”好老师、“四个引路人”“四个相统一”“做学生为学、为事、为人的大先生”到“经师”和“人师”的统一者，体现出对广大教师的关心和重视。2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出中国特有的教育家精神，深刻阐述其丰富内涵，为新时代加强教师队伍建设提供了根本遵循。

大力弘扬教育家精神，具有重要的理论价值和时代意义

弘扬教育家精神是落实立德树人根本任务，培养担当民族复兴大任时代新人的必然之义。教育家精神根植于中华民族尊师重教的优秀传统，立足于新时代教师群体的生动实践，深刻阐明了教师对学生成长、教育发展和民族未来的重要影响。大力弘扬教育家精神，就是要引领、感召广大教师把立德树人根本任务落实到教书育人的全过程各方面，努力培养更多时代新人。

弘扬教育家精神是揭示为师从教职责使命，推进高质量教师队伍建设的应然之思。教师要担当起历史使命，必须具备坚强的精神支撑。教育家精神，是优秀教师职业精神的凝练和升华，是新时代大国良师的当有风貌和价值追求。大力弘扬教育家精神，就是要把精神融入血脉，让每一位教师自觉以教育家的标准修身修德、锻体锻能，不负党和人民的期望。

弘扬教育家精神是实现学校事业高质量发展，加快建设一流大学的实然之举。高校是教育科技人才的集中交汇点，教师队伍质量直接关系到学生成长成才，科技创新创造，学校事业发展。教育家精神，是锤炼队伍、激发干劲、营造氛围、凝聚力量的重要支撑。大力弘扬教育家精神，就是要形成尊师重教的良好氛围，以教师之强夯实学校发展之基。

大力弘扬教育家精神，建设高素质教师队伍的实践路径

2022年4月21日，习近平总书记给北京科技大学老教授回信，指出“希望你们继续发扬严谨治学、甘为人梯的精神”。学校以习近平总书记重要回信精神为指引，大力弘扬教育家精神，深入践行“思想引航、党建强基、制度固本、实践立行、典型示范”五大工程，打造一支“严谨治学，甘为人梯”的“钢铁队伍”。

实施“思想引航”工程，把好理想信念“总开关”。坚持教师政治理论学习制度，将每周四下午3:30-5:00作为理论学习时间，全体教师以党支部、学习小组为单位开展集体学习研讨，并纳入教师考核。每年分层次、常态化组织教师赴中央党校等开展研修学习。深入开展国情教育，设置研究课题，夯实教师理想信念根基，补足精神之钙。相关做法入选北京高校党建和思想政治工作先进经验案例。

实施“党建强基”工程，种好教师党建“责任田”。实施“一站四培”青年人才领航计划，“一站”即建设好“鼎新”青年人才领航工作站（党支部），“四培”即各级党组织实施好“铸魂培基、师德培育、骨干培养、成长培护”四项工程，讲好教师成长“思政大课”“品行主课”“专业金课”“奋进优课”。近年来，学校一批教师党支部入选教育部党建“双创”培育建设项目名单，获评北京高校先进基层党组织。

实施“制度固本”工程，划定职业道德“生命线”。加强师德师风制度建设，树立高线、画好红线。建立党委统一领导、党政齐抓共管、教师工作部门统筹协调、二级单位具体落实、教师自我约束的工作机制。严格执行受理、调查、认定、处理、复核、监督师德失范处理程序，严格追究相关单位和责任人责任。制定学校教师职业行为“十项准则”。印发《师德手册》《师德承诺书》《警示案例》，举办师德师风专题巡讲，通报师德失范行为。通过制度建设，形成干事创业、风清气正的良好氛围。

实施“实践力行”工程，拓展建功立业“新天地”。构建新时代“钢筋铁骨”特色育人模式，成立“钢筋铁骨”育人共同体，推进校际、校企人才交流互鉴成长。实施“双走”战略，鼓励教师通过驻课、挂职、访学等“国内走一走，国外走一走”。实施“一生双师百企千人”卓越工程人才培养，在生产一线锻造教师的育人本领。每年组织青年教师实地研学，开展“满井之光、红色之旅”暑期学校。

实施“典型示范”工程，选树教书育人“领头雁”。深入实施“馆、册、片、书、剧、景、节、展、网”九大工程，讲好“躬耕教坛，强国有我”北科故事。拍摄《北科力量》等专题作品，创作《燃烧》等六部大型原创话剧，编写《师韵》等记载大先生事迹的书籍，我国金属物理、冶金史学科奠基人柯俊先生“我来自东方，那里有成千上万的人民在饥饿线上挣扎，一吨钢在那里的作用，远远超过一吨钢在英美的作用”的“一吨钢”故事等引起热烈反响。加强教职工荣誉体系建设，举办师德讲堂，开展师德先进集体、教书育人榜样（先锋）等评选活动。近五年，涌现出全国教学名师、全国五一劳动奖章、北京市教学名师等优秀教师40余人。

(责编：李依环、熊旭)

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