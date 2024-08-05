人民网北京8月5日电 近日，第八届全国中学生模拟联合国大会在云南昆明举行。大会为期5天，来自全国24个省份、60余所学校的500余名师生以“青年·世界·未来”为主题开展模拟联合国会议。

记者了解到，本届大会由外交学院、云南省青年联合会、云南省学生联合会联合主办，共分10个委员会，并特别设置主新闻中心委员会，各委员会选用《北京议事规则》，旨在全方位、全流程、全环境模拟真实多边外交情境，就10个热点议题展开讨论。

会上，外交学院党委书记王世廷勉励同学们，要以“青年”之思，助“世界”和平，谋人类“未来”；要胸怀“国之大者”，彰显为中华民族伟大复兴贡献力量的使命担当；要树立全球视野，为推动世界和平与发展贡献青年力量；要把握时代脉搏，增强构建人类命运共同体的历史自觉。

外交部国际司参赞汤健表示，中国特色大国外交需要有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新鲜血液，多边外交更是需要热爱外交事业、熟悉国际规则、具有全球视野等多种素质的复合型人才。希望同学们利用这次难得的交流机会，深入探讨国际问题，提升专业素养，未来投身于中国特色大国外交，为中国多边外交事业贡献智慧和力量。

共青团云南省委副书记、云南省青年联合会主席许思思表示，当前，云南正深入实施“3815”战略发展目标，迎来最好的发展机遇，展现出蓬勃的发展活力。通过此次活动，希望广大青年学生用国际眼光来思考问题、讲好中国故事，展现青春风采。

据悉，大会还设置了两场嘉宾论坛，外交部前机关党委常务副书记、中国前驻纳米比亚共和国大使忻顺康，中国联合国协会常务理事、中国前驻瓦努阿图共和国特命全权大使谢波华作专题报告，引导青年学子正确认识中国立场和世界局势，增强过硬的担当本领。（李依环、实习生朱婷婷）

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