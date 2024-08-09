人民网北京8月9日电 （记者孙竞）教育部办公厅、财政部办公厅日前发布关于做好2024年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知。通知提出，2024—2025学年全国计划选派15952名教师，其中初中计划选派6655名，小学计划选派9035名，幼儿园计划选派262名。

通知明确，受援范围主要是脱贫地区（原国家确定的连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县、省级扶贫开发工作重点县及各地确定的其他深度贫困地区、新疆生产建设兵团困难团场），重点向国家乡村振兴重点帮扶县、“三区三州”等地区倾斜。

通知要求，各项目省要优化省内名额分配，加大跨县跨地市选派力度，充分调动省会城市、中心城市的优质资源，加强对所辖国家乡村振兴重点帮扶县支持。

根据通知，原则上选派中级以上专业技术职务的骨干教师，幼儿园教师可适当放宽条件。选派教师普通话水平需达到国家规定标准，使用国家通用语言文字进行教学。支教以全日制工作形式为受援地提供服务，时间为1年，鼓励延长支教时间或留任工作。按照学年开展选派工作。

选派到“三区”的支教教师，支教期间人事关系保留在原单位，支教期满后仍回原单位工作。原工资福利待遇不变，按月发放工作补助、交通差旅费用以及购买意外保险等补助。其支教经历视同城镇教师到农村教育工作经历，符合规定条件的，应在工资、职务（职称）晋升、计算基层工作经历等方面，按现有倾斜政策执行。

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