人民网北京8月5日电 （记者郝孟佳）近日，“三山五园园林艺术传承与数字再生高层次人才培养”成果展览在京开幕。展览全面呈现了项目培养的教学内容和设计成果，探索三山五园园林艺术结合数字技术的再生设计实验。

“三山五园园林艺术传承与数字再生高层次人才培养”成果展现场。学校供图

据介绍，“三山五园园林艺术传承与数字再生高层次人才培养项目”由北京理工大学牵头组织，是北京市重点支持的公益文化项目，面向京津冀地区的高校、文遗文博单位、一线设计单位招生。

今年1月，项目共录取了26位来自清华大学、故宫博物院、北京林业大学、中国传媒大学、首都师范大学、北京建筑大学、圆明园、颐和园、香山等单位的高层次学员。目前，项目已经完成了32场专家授课、14场园林文化调研、18场专题设计汇报、数十次设计辅导等4个阶段的工作。

记者了解到，本次项目成果展一共有45组设计作品参展，包括26位正式学员、12位北京理工大学研究生助教学员，以及7组北京理工大学2022级环艺专业学生（包括7位来自马来西亚、缅甸和尼泊尔的留学生）的设计作品。

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