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浙江：打造“十百千万”科学传播专家队伍

2024年08月09日08:58 | 来源：科技日报
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原标题：浙江：打造“十百千万”科学传播专家队伍

不定期认定首席科学专家和若干领域的TOP10、省级动态拥有100名左右科学传播专家、市级拥有1000名左右科学传播达人、县级拥有10000名左右科学传播员……8日，记者从浙江省科协2024年第三季度新闻通气会上了解到，该省争取用三年时间，拟动态形成一支“十百千万”科学传播专家队伍，基本实现科学传播专家学科、地域、人群全覆盖。

今年6月，浙江省科协、省委社工部、省科技厅决定联合实施浙江省“十百千万”科学传播专家队伍建设计划（以下简称“十百千万”），并出台了《关于实施浙江省“十百千万”科学传播专家队伍建设计划的意见》。

根据《中国科普统计》数据，2022年浙江省的专兼职科普人员总数13.4万人，总量位居全国第一；浙江省的科普专职人员数为12504人，位列全国第29位。

“浙江的兼职科普人员占据了绝大多数。如何利用好大量的兼职科普人员积极投身科普事业，激发他们做科普的热情，需要我们建立好的体制机制和平台。”浙江省科协科普部部长龙爱民表示，实施“十百千万”是浙江科普队伍发展的现实需求，通过该计划将有效调动兼职科普人员积极性，提高科普工作质量和效率，形成全员参与的良好科普生态，共同推动科普事业发展。

记者还了解到，“十百千万”科学传播专家未来主要有三方面的工作：一是开展科普活动和创作，二是应对重大公共事件和自然灾害时的科学说明，三是优先推荐担任中小学“科技副校长”。

浙江省科普联合会是“十百千万”组织实施机构。浙江省科普联合会副会长王忠民介绍，“十百千万”遵循“依托学科、强化志愿、以用促建、联动共享”的基本原则，突出强调学科背景和科普情怀，用科普实践成效作为重要标准，将遴选一批具有浓厚科普情怀、良好科学道德和学风、学术造诣高、科普能力强的科学传播专家。

目前，浙江省“十百千万”科学传播专家已启动招募，首批专家名单将于9月发布。（记者江耘）

(责编：李昉、孙竞)

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