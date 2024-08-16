人民网北京8月16日电 （记者 陈琦）日前，教育部在京举办2024年全国学生心理健康工作研讨班，进一步落实教育部等十七部门印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》，进一步加强学生心理健康工作，切实提升全国学生心理健康工作骨干队伍能力素质。各省级和部分地市级教育行政部门相关负责人共190余人参加研讨班。

学生心理健康，是党中央高度关心、全社会高度关注、广大人民群众非常关切的重大时代性课题、社会性难题。举办全国学生心理健康工作研讨班，是教育部深入贯彻落实习近平总书记关于学生心理健康工作重要指示批示精神和党中央、国务院部署要求，狠抓学生心理健康工作20项重点任务落实的重要举措。

研讨班聚焦学生心理健康政策部署、问题成因、发现及应急处置机制、家校社协同育人、社会心理服务体系建设等五个重要方面，邀请国家部委、权威专家、一线工作者代表作专题报告，组织开展地方典型经验交流和分组研讨，推动学员提高认识、强化责任、增强本领，推动各地在新起点上谋划学生心理健康务实、管用、有效的工作举措，推动提升学生心理健康工作水平。

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