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澳科大发起成立国际学术联盟

推动精准医疗发展

2024年08月12日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社澳门8月10日电  （记者刘刚）记者10日从澳门科技大学医学院获悉，该院联合温州医科大学以及国内外知名学术机构成立“国际医学数字孪生联盟”，并联合发布医疗数字孪生白皮书，提出医学数字孪生的理念和应用场景，推动精准医疗发展。

　　联盟单位还包括北京大学、广州实验室，以及哈佛大学、斯坦福大学、纽约大学、伦敦大学、巴黎大学等欧美顶尖学术医疗机构。这一联盟成立的宗旨是携手合作，共同推动全球范围内医疗数字孪生技术的发展和应用。

　　相关研究成果发表在最新一期细胞出版社旗下的数据科学开放获取期刊《模式》，提出利用大语言模型及其他AI技术可以显著提升医疗数字孪生的预测能力和诊断准确性。

　　这一技术的核心在于实现个体化治疗和疾病的实时监测，通过多模态数据整合，创建高度个性化的医疗数字孪生模型，提供精确的个性化健康指导和优化疾病治疗策略。

　　联盟主要发起人张康教授表示，目前数字孪生技术在其他工业中的应用已取得显著成效。但在医疗领域，传统的临床诊疗仍存在平均化同质化等问题，未实现真正的个体化治疗。

　　“医疗数字孪生技术应用前景广阔，联盟将大力推进个性化医疗的发展，并推动全球医疗卫生事业的创新发展。”张康说。

(责编：郝孟佳、李依环)

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