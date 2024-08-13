王玉兴、程明辉

又到暑期，“神兽出笼”。对于家长们来说，假期的快乐只萦绕片刻，新的烦恼就涌上心头——放假了，孩子去哪儿？2021年7月，教育部办公厅印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展普惠公益性暑期托管服务工作。 如今三年已过，托管服务是否真正解决了家长们的后顾之忧？面对“年年见”的老问题，如今还有哪些新答案？为此，人民网推出“这个暑假有‘趣’处 ”系列观察报道，梳理多地暑期托管实践经验，助力破解暑期看护难题。

“父母年纪大了，暑期把孩子送回老家不忍心，也不放心。”

“孩子刚上小学，又不能带到公司，我都快愁死了！”

……

暑假到，孩子乐，家长忧。如何妥善安置孩子，成了困扰家长的一个难题。

今年暑假，河南多地积极探索暑期托管服务，辅导孩子学习，拓展他们兴趣爱好，积极解决孩子暑期“看护难”。

多方合力，让家长“托”得放心

“上午有人辅导作业，中午有营养午餐，下午有特色兴趣班。”7月30日下午，在郑州市金水区杜岭街道普惠托育中心门口，来接孩子的职工李媛媛说。

杜岭街道党工委书记任拉拉介绍，暑托班与专业托管机构、社工组织合作，广泛吸纳有兴趣特长的职工、志愿者及专业师资力量，根据孩子的年龄大小探索“分段式”管理，提供“全日制”托管照看服务。

郑州市金水区杜岭街道工会专门开设了低幼儿童托管班。人民网记者王玉兴摄

今年7月初，郑州市总工会在全市启动了职工子女托管服务计划，托管时间最长一个半月，精准对接家长的上下班时间，为1万多个职工家庭提供了优质、便捷、安全的托管服务。

新乡市总工会、团市委、教育局等部门联合推出暑期托管服务，为职工家庭子女免费提供文体活动、兴趣拓展、作业辅导等，切实减轻家长负担。

舞钢市依托各社区开展暑期托管服务，并邀请政协委员、学校教师、返乡大学生等志愿者积极参与其中，让孩子们离校不离教……

据了解，河南各地开展的公益暑托班大多设置在学校、社区中心、青少年活动中心或企业内部，除各级工会，妇联、社区党委、学校、公益组织和大学生志愿者也积极参与其中。

此外，为确保暑期托管班“托”得住、“管”得好，各地暑托班都制定了完善的安全管理制度，确保孩子们在安全、快乐的环境中度过每一天。

课程丰富，让孩子“托”有所获

“打鸡蛋时，一定要把蛋清和蛋黄分开，这样烤出来蛋糕才好吃。”日前，在郑州市金水区丰产路街道党群服务中心一间“教室”里，10余名小学生正在跟老师学习烘焙蛋糕。

郑州市总工会有关负责人介绍，为满足孩子们多样性、个性化学习成长需求，市总工会要求各区县因地制宜，在提供课业辅导基础上，融入非遗、书法、绘画、国学、中医等特色课程，通过“1+N”模式构建多元化课程体系。

漯河市月湾湖社区青少年活动室里，志愿者教孩子们制作美食。 齐国霞摄

“在辅导孩子完成暑假作业之余，我们精心安排了国学文化、趣味编程、陶笛乐享、科学工程思维启蒙等课程，全方位满足孩子们多样性、个性化学习成长需求。”郑州市金水区丰产路街道人大工委主任、工会主席马邈介绍。

洛阳市各社区里开办的“快乐暑假班”同样丰富多彩，不仅有红色教育、创意美术、安全自护等常规课程，还开设了创新宝贝成长营、少儿模拟法庭、非遗文化等特色课程，让孩子们利用暑假“充电”，解锁更多个人技能。

漯河市青少年活动中心则充分发挥自身优势，与多个社区联合开办了形式多样的公益课程，给孩子们提供了一个假期好去处。

记者采访发现，“作业辅导+特色课程”已成为河南各地普遍采用的暑期托管模式。

建言献策，让暑托班越办越好

7月9日，郑州市二七区总工会暑期托管班正式开班，很快吸引了超过420名职工家庭报名，创下4年来的新高。

“我们共开设了10个班级，尽管职工子女暑期‘看管难’问题有所缓解，可相对于辖区的实际需求，还是有很大的缺口。”二七区有关负责人说。

郑州市二七区暑托班的志愿者辅导孩子写作业。人民网记者王玉兴摄

为保障托管安全和辅导效果，除了授课老师，二七区总工会为每个托管班都配备了1名专业社工和3名大学生志愿者。

采访中记者发现，暑托班经费不足、人手有限、志愿者不专业等现象，在河南各地尤其是基层乡村更加明显。

黄河岸边的一个村子开办的“暑期课堂”，吸引了村里40多名孩子参加，但是村里的活动室却容纳不下，而发布志愿者招募令后，仅有两名志愿者报名。

针对暑托班志愿者不专业的情况，有家长建议，应充分利用学校资源，在积极倡导教师参与的同时，充分挖掘社会公益组织和志愿者等资源。同时，加强岗前培训，提升志愿者的整体素质与水平，让孩子们得到更加专业的教育和看护。

郑州市总工会相关负责人指出，公益暑托班涉及教育、共青团、民政、工会、街道、社区等多个系统，除了引导企业更好地服务职工之外，还需要各方精心合作、协同发力、合理调配资源。这样，公益暑托班才能更好地解决职工的“急难愁盼”问题。

相关阅读：

这个暑假有“趣”处｜多元托管，解忧看护难

(责编：李昉、刘凡)