北京语言大学党委书记 倪海东

2023年教师节前夕，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出了中国特有的教育家精神。教育家精神立意高远、内涵丰富，是推进新时代高校教师队伍建设的科学指南和精神动力。北京语言大学以教育家精神为引领，立足学校历史发展和办学实际，坚持思想引领、发展驱动、榜样示范、底线约束，加强高素质教师队伍建设，形成弘扬教育家精神的生动局面。

坚持思想引领

大学红色基因体现着一所大学的办学宗旨、办学特色和办学理念，是弘扬教育家精神的宝贵财富。北语是一所拥有深厚红色基因和光荣传统的大学，在新中国对外交往的大局中应运而生，被誉为“民间外交生力军”，始终与国家共命运，与时代同呼吸，不负党和国家重托，为中国和世界培养了大量通晓中外语言文化的高素质专业人才。学校始终把教师思想政治和师德师风建设摆在首要位置，将教师思政和师德师风建设贯穿教师职业发展全过程，教育引导广大教师传承红色基因，牢记使命担当。坚持教师常态化理论学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。完善教师荣誉体系，做好师德先进典型选树宣传，持续开展“师德师风建设月”活动，常态化推进师德教育。创编原创话剧《梧桐》，用艺术形式开展师德师风教育，传承弘扬学校优良师德师风，打造“舞台上的师德课堂”，着力培养“四有”好老师和新时代“大先生”。

坚持发展驱动

北语全面把握教师发展内涵，完善教师思政、师德师风建设、教师培训发展“三位一体”的工作模式，努力为教师发展引航、搭台、服务，促进教师政治素质、业务能力和育人水平全面提升。加强高层次人才引育工作，推进人才评价制度改革，优化专业技术人员职称评审分类管理、分类评价办法，全面实施“代表性成果”评价机制。健全教师发展体系，出台学校《关于加强教师发展工作的若干意见》，构建分层分类的培训体系，举办新教职工培训班、青年骨干教师培训班、青年拔尖人才研修班、青年管理干部能力提升培训班等主题班次。深入推进校院两级教师发展中心建设，搭建多层次交流平台，加大优质培训资源供给，做好“传帮带”，完善青年教师导师制，提供个性化指导服务，加强人文关怀和支持服务，激发教师成长内生动力。积极探索形成教学监测评估与教师培训发展的良性互动，促进“监测、评估、诊断、反馈、培训与支持”各环节的有效衔接。

坚持榜样示范

北语注重发挥先进典型的示范引领作用，讲好身边的师德故事，树立以德立身、以德立学、以德施教的精神标杆。学校有两支教师团队先后入选“全国高校黄大年式教师团队”。2018年“汉语国际教育专业教师团队”首批入选，2023年“区域国别研究协同创新教师团队”第三批入选。两支教师团队始终以服务国家发展战略、学科需求为己任，坚持立德树人，潜心教学科研，在咨政服务、学科建设、科研创新、人才培养和国际交流等领域取得一系列突破性成就，团队成员中涌现出多位先进典型。学校以“汉语国际教育专业教师团队”和“区域国别研究协同创新教师团队”为示范，发挥榜样引领作用，宣传推广团队建设的好经验、好做法，推进全校教师团队建设，注重新团队培育。深入挖掘优秀教师典型事迹，营造尊师重教的浓厚氛围，引导广大教师以身边的黄大年式教师团队为榜样，胸怀“国之大者”，把深厚的家国情怀融入具体的教育教学实践中，围绕国家重大战略和区域经济社会发展担当作为，以实际行动书写立德树人新篇章。

坚持底线约束

北语坚持将政治素质放在首位，将师德师风作为衡量教师能力素质的第一标准，持续完善师德师风建设长效机制。积极培育、弘扬、践行教育家精神，一体推进党风政风、师德师风、校风学风建设，压实师德师风建设主体责任，健全师德考核机制，强化底线管控和责任传导。以《新时代高校教师职业行为十项准则》作为新入职教师培训和教师全员培训必修内容，开展准则宣讲和案例解读，帮助教师全面理解和准确把握准则内容，提升规则意识。开展警示教育，结合教育部公开曝光的违反教师职业行为十项准则典型案例，引导教师以案为鉴，增强师德师风红线意识。建立健全师德师风联席协同工作机制，通过党群部门季度例会、二级党组织书记每月例会等，加强多部门协作沟通、研判会商。定期开展师德师风突出问题排查，全面摸排苗头性倾向性问题，规范师德师风问题处置流程，严惩师德失范行为。

新时代新征程，学校将深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，大力弘扬教育家精神，牢记为党育人、为国育才的使命，持续深化教师队伍建设改革，努力建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。引导广大教师树立胸怀天下的远大抱负，践行以天下为己任的担当精神，在传承中华优秀传统文化、提升国际传播能力、促进文明交流互鉴方面发挥更大作用。引导广大教师秉承“德行言语、敦睦天下”的校训，弘扬“爱国担当、诚朴厚德、求真创新、开放包容”的大学精神，落实立德树人根本任务，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力培养更多人类命运共同体的建设者、文明交流互鉴的推动者和具有全球竞争力的高素质国际化人才。

(责编：李依环、熊旭)