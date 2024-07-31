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北京大中小学思政教师赴实践教学基地现场备课

2024年07月31日11:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月31日电 （记者李昉）为讲好新时代首都改革发展故事，近日，一场特殊的集体备课会在北京市东城区前门小院议事厅举行。活动现场，共有来自中国政法大学、北京市第十九中、中关村四小、101中学矿大分校和北京市八一学校等大中小学的50余名思政课教师参与其中。

北京大中小学思政教师赴实践教学基地现场备课。北京市教委供图

北京大中小学思政教师赴实践教学基地现场备课。北京市教委供图

此次备课会旨在将北京市社区治理体系建设的生动实践，转化为思政课教学案例。“前门小院议事厅作为北京市‘大思政课’实践教学基地，是真实呈现‘小社区，大治理‘的鲜活课堂，我们要组织和带动更多大中小学思政课教师到这里集体备课、磨课，为新学期讲深讲透讲活三中全会精神做足准备。”中国政法大学马克思主义学院副院长黄东教授表示。

据了解，今年3月以来，北京市委教育工委以“大思政课”综合改革试验区建设为契机，在全市各区建立了200余个“大思政课”实践教学基地。首批基地包括首钢园区、大兴国际机场、首都博物馆、北大红楼等场地。截至目前，累计已有近五万人次赴各实践教学基地开展现场备课和教学工作，越来越多的首都发展故事走进了大中小学思政课堂。

北京市委教育工委副书记王达品表示，“下一阶段，我们将以‘大思政课’拓展全面育人新格局，建好用好‘大思政课’实践教学基地，充分发挥新时代伟大成就的教育激励作用，讲好新时代首都改革发展故事，更好地助推三中全会精神入脑入心。”

(责编：郝孟佳、熊旭)

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