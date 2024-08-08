本报记者 吴 丹

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称《决定》）提出：“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。”为了深入学习领会党的二十届三中全会精神，本报记者采访了教育部党组书记、部长怀进鹏。

围绕成为科技创新策源地和人才培养主阵地，推动教育理念、体系、制度、评价、治理等变革

记者：如何畅通教育、科技、人才良性循环，为提升国家创新体系整体效能作出教育的贡献？

怀进鹏：党的二十大报告首次将教育、科技、人才作为专章阐述并一体部署，明确到2035年建成教育强国、科技强国、人才强国。党的二十届三中全会进一步提出，“构建支持全面创新体制机制”“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能”。这一系列新部署新要求，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对现代化进程和强国建设规律的准确把握、对创新本质和规律的深刻洞察，为进一步深化科技体制改革、充分激发全社会创新创造活力指明了前进方向。

当今时代，科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，围绕高素质人才和科技制高点的国际竞争空前激烈，迫切要求我们有更多高水平科研成果和高层次人才作支撑。要围绕成为科技创新策源地和人才培养主阵地，推动教育理念、体系、制度、评价、治理等变革。要充分发挥高校基础研究主力军、重大科技突破策源地作用，畅通教育、科技、人才的良性循环，为提升国家创新体系整体效能作出教育的贡献。重点聚焦三大类改革。

一是聚焦提高人才自主培养水平和质量，优化高等教育布局，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式，超常布局急需学科专业，实施“强基计划”和基础学科拔尖人才培养计划，持续推进卓越工程师教育培养改革，强化科技教育和人文教育协同，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。

二是聚焦支撑高水平科技自立自强，加强青年科技人才培养，提倡在政策资源配置上长期支持，建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，完善青年创新人才发现、选拔、培养机制，鼓励青年科技人员开展高水平自由探索，挑战科学“无人区”。

三是聚焦提升服务经济社会发展能力，完善高校科技创新机制，提高高校科技成果转化效能，打造高校区域技术转移转化中心，加快布局建设高等研究院，推动高校和企业“双向奔赴”，促进高校科研成果高水平创造、高效率转化。

“量”“质”齐升，努力办好人民满意的教育

记者：《决定》提出，在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。下一步，教育在加强普惠性、基础性、兜底性民生建设上有哪些目标和举措？

怀进鹏：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把教育摆在优先发展的战略位置，对深化教育综合改革作出一系列重大部署，中国特色社会主义教育制度体系主体框架基本确立，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列，新时代教育事业取得了举世瞩目的辉煌成就。

经过坚持不懈的接续奋斗，我国已经建成世界上规模最大且有质量的教育体系，教育普及水平实现历史性跨越，教育“量”的短板已不是矛盾的主要方面，“质”的提升成为紧迫的要求。下一步，我们将按照党的二十届三中全会提出的“聚焦提高人民生活品质”，全力以赴办好人民满意的教育，持续增强人民群众对教育改革发展的获得感、幸福感。

一是努力满足人民群众“上好学”的期盼。从总量上看，2023年，我国有各级各类学校49.83万所，有2.91亿学历教育在校生，有专任教师1892万人。“有学上”的问题已经基本解决，“上好学”、接受更好教育和更加多样化个性化教育的期盼更加强烈。“扩优”方面，将完善义务教育优质均衡推进机制，探索逐步扩大免费教育范围，促进学前教育普及普惠发展，办好寄宿制学校、乡村小规模学校等。“提质”方面，将坚持系统观念，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，坚决破除一切制约教育高质量发展的思想观念束缚和体制机制弊端，全面提高教育治理体系和治理能力现代化水平。

二是努力拓宽学生成长成才通道。坚持把促进教育公平融入深化教育领域综合改革的各方面各环节，适应社会发展多元化、培养方式多样化、人才结构多层次的时代要求，为具有不同禀赋和潜能的学生创造发展条件，让每个孩子都有人生出彩机会。深化职普融通、产教融合，加快构建现代职业教育体系，大力提升中等职业教育办学质量，推进高等职业教育提质培优，稳步发展职业本科教育，鼓励应用型本科学校开展职业本科教育，让更多青年凭借一技之长实现人生价值。

三是努力丰富终身学习资源。教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。要按照人人皆学、处处能学、时时可学的要求，加强教育资源共享和公共服务平台建设，要充分利用互联网、大数据、人工智能等新兴技术，为人民群众提供更多学习的机会、更加便捷的学习资源、更高质量的教育服务。同时，完善国家开放大学体系，建好老年大学，更好推进国家数字大学建设，推动建设学习型社会、学习型大国。

抓好改革落实，推动重大决策部署在教育系统落地见效

记者：如何以更高站位、更大力度、更实举措进一步深化教育综合改革？

怀进鹏：《决定》对深化教育综合改革作出的重要部署，瞄准的是我国教育发展的重大战略问题、社会广泛关注的教育民生问题，以及影响教育强国建设的深层次问题，我们将坚持目标导向、问题导向、效果导向相统一，发扬钉钉子精神，扎实推进各项改革，加快建设高质量教育体系。具体将在五个方面着力。

一是着力完善立德树人机制。近年来，我们坚持抓稳抓牢思想政治工作，教育引导学生爱党爱国爱社会主义，广大学生听党话、跟党走的决心更加坚定。下一步，我们将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推进大中小学思政课一体化改革创新，健全德智体美劳全面培养体系。

二是着力优化区域教育资源配置。到2035年建成教育强国，必须深入研判人口规模结构变化对教育提出的新挑战新要求，不断优化区域教育资源配置，建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制，推进高起点新建一批、优质学校扩招一批、集团化办学提升一批、城乡结对帮扶一批，做大优质教育资源“蛋糕”。

三是着力发挥高等教育龙头引领作用。我们将深入部署和加强两个“先行先试”：在全面提高人才自主培养质量、培养拔尖创新人才方面先行先试；在服务国家和区域经济社会发展、提高“适配度”上先行先试。鼓励各地各高校结合自身特点和发展目标，进一步创新体制机制，大胆探索、不断突破，以改革激活力、增动力。

四是着力培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。我们将聚焦科教融汇、产教融合，深化省域现代职业教育体系建设改革，推进市域产教联合体、行业产教融合共同体试点、示范和标准建设，重塑职业教育发展生态。

五是着力推进高水平教育开放。开放是中国式现代化的鲜明标识，我们将找准教育对外开放突破点，统筹做好“引进来”和“走出去”，有效利用世界一流教育资源和创新要素，加强国际教育科研合作，扩大中外青少年交流，使我国成为具有强大影响力的世界重要教育中心。

《 人民日报 》（ 2024年08月08日 02 版）

(责编：李昉、郝孟佳)