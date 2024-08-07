人民网北京8月7日电 日前，第十届全国“社会风险与校园安全”研讨会在中国西部科技创新港举行。会上，中国应急管理学会校园安全专业委员会主任、南华大学党委书记高山现场发布《中国应急教育与校园安全发展报告（2024）》（下称《报告》），并进行深入解读。

《报告》聚焦2023年校园安全和应急教育相关发展变化，整理总结过去一年校园安全发展状况，从校园网络舆情、青少年心理健康、大学生交通安全行为、大学生电信网络诈骗、数智赋能校园安全管理等多角度，梳理校园安全与应急教育发展脉络，聚焦相关热点和焦点，发挥智库功能，推动校园安全事业发展。

研讨会期间还设置了主旨报告、圆桌论坛和平行分论坛环节，来自中国应急管理学会、北京大学、清华大学、中国人民大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学等50余所高校和科研机构的专家学者、行业代表进行了系统交流。

据悉，中国应急管理学会校园安全专业委员会第九次年会同期举行。中国应急管理学会校园安全专业委员会自2016年成立以来，已经连续主办九届“社会风险与校园安全”学术论坛，出版九本《中国应急教育与校园安全发展报告》。（李依环、实习生朱婷婷）

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