人民网北京8月12日电 （记者李依环）“我在做自旋领域的研究，请帮我找下相关科研论文”“这一页法语写的PPT是什么意思”“我把校园卡弄丢了怎么办”……这些师生常见的问题，问问“小航”就能获取解决方案。

记者从北京航空航天大学获悉，该校近日发布了一款集学、研、管于一体的大模型——“小航”AI助手，可为师生、课程组、课题组以及部门院系等提供个性化、生成式的智能服务。目前，“小航”团队正在做最终测试，预计秋季学期将面向师生开放使用。

北航研发团队介绍，“小航”拥有“超强大脑”，是全国产超大规模的智算平台，具有高可靠、高安全、高速率、高扩展等优势，配备了百台千卡的智算集群，且具备高达12PB的存储能力，能够充分满足全校师生的应用需求。团队还基于自研的多层级意识投影技术与动态智能评估体系，构建了智能的自适应进化路径，使得“小航”脑洞大开，拥有记忆和学习能力。此外，它还可以为全校师生、课程组、课题组以及部门院系提供个性化的优质服务，与大家共同学习成长。

北京航空航天大学副校长赵巍胜表示，该校高度重视人工智能和教育的深度融合，把打造一批人工智能新场景作为重点工作来推进，希望“小航”成为师生学习、工作、科研的得力助手，成为大家成长过程中不可或缺的好伙伴。

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