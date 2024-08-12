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地球科学大中衔接创新人才培养论坛在北京大学举行

2024年08月12日13:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月12日电 日前，地球科学大中衔接创新人才培养论坛在北京大学举行，来自全国120所高校、科研院所、地方教育主管部门和中学的200多位专家、教师共同探讨地球科学领域的创新人才培养路径。

论坛现场。北京大学出版社供图

论坛现场。北京大学出版社供图

“大学和中学教育是培养卓越拔尖人才的主体，在当前形势下正面临着更为严格的挑战与更高的要求。”开幕式上，中国科学院院士、国家自然科学基金委地学部主任郭正堂表示，面向未来，要通过加强课程体系建设、强化实践教学环节、搭建国际交流平台等措施，建立大学和中学之间常态化交流机制，激发学生对地球科学的兴趣，培养他们独立思考和勇于探索的习惯，并逐步成长为地球科学领域的拔尖人才。

据悉，本次论坛由北京大学地球与空间科学学院、中国地震学会和中国教育学会中小学整体改革专业委员会共同主办。在邀请报告环节，中国科学院院士、中国科学院广州地球化学研究所研究员徐义刚，北京大学地球与空间科学学院院长张立飞，北京一零一中教育集团总校长陆云泉等专家，围绕地球科学与人类文明、学校科学教育与拔尖创新人才基础培养等话题进行了深入分享。

新书《宇宙起源与太阳系形成》现场发布。北京大学出版社供图

新书《宇宙起源与太阳系形成》现场发布。北京大学出版社供图

会上，“中学生地球科学素质培养丛书”首本新书《宇宙起源与太阳系形成》现场发布。该套丛书由北京大学地球与空间科学学院牵头，组织全国30多所高校和科研院所的近百位专家学者构成丛书编委会，对丛书进行学术指导和把关。全套丛书共14册，旨在培养我国青少年的地球系统观，帮助学生建立较为完整的地球科学知识体系。（李依环、实习生朱婷婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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