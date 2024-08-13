原标题：奥运精神：超越胜负的成长教育

“奥林匹克运动承载着人类对和平、团结、进步的美好追求。”现代奥运会自1896年创办以来，便成为国际上规模最大的体育赛事，以教育为价值核心的奥林匹克运动在世界范围发挥着越来越重要的影响力。奥林匹克精神“相互理解、友谊长久、团结一致和公平竞争”强调关注人自身的和谐、 人与社会的和谐以及人与自然的和谐，奥林匹克格言“更快、更高、更强——更团结”，表达了奥运会在追求极致运动表现的同时，让世界团聚在一起的深刻含义。

在刚刚落幕的2024年巴黎奥运会上，中国代表团队伍中的“00后”选手人数已超过半数，正值菁菁学子年龄的他们身披国家战袍驰骋在国际最高水准的赛场上，用赛场内外的表现让世界看到更加从容自信、拼搏向上的中国面貌。“一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当”，习近平总书记激励广大青年的话语时刻在青年们耳边缭绕，今日年轻一代中华体育健儿在奥运会上传递的正能量，已超越体育本身，为青少年成长赋予强大的精神力量。

以强烈的责任感面对挑战

2019年6月18日，习近平总书记在给北京体育大学2016级研究生冠军班的同学们回信中殷切寄语：“新时代的中国，更需要使命在肩、奋斗有我的精神。”现代奥林匹克之父顾拜旦曾将体育比喻为“和平时代的战争”，在竞技体育这个没有硝烟的战场上，运动员犹如身披铠甲的勇士冲锋陷阵，在挑战中成长，用一次次全力以赴的拼搏书写对国家的忠诚、对使命的担当。在巴黎奥运会网球比赛中，21岁的郑钦文勇夺女子个人冠军，实现了中国网球历史性突破，她在半决赛晋级决赛后接受采访时的一段话，道出了比赛取胜的力量源泉。她说：“为国比赛给予了我更多力量，尽管自己身体状况已经达到了极限，但总感觉在比赛中有一股额外的力量在支撑着。”

竞技体育追求的是用“更快、更高、更强”的表现战胜对手，作为一名运动员，在比赛中“身体状况已经达到了极限”，并不夸张。但为什么他们还能保持着旺盛的战斗力，对竞争不仅没有一丝厌倦反而充满了渴望？郑钦文以“为国比赛”一词道出了其中的奥秘。其实，这也是那些怀揣“为国争光”冠军梦想的青少年运动员能够不断成长、取得成功的共同的精神力量。

通常，具有体育运动天赋的孩子都怀揣世界冠军的梦想，在他们站到最高水平赛场前，都接受过数年或十余年的严格专业训练。但如果仅仅将成为世界第一作为前行的目标，根本无法支撑他们心中对运动项目无条件的热爱，更谈不上披荆斩棘、征服困难，攀登冠军顶峰了。唯有使命与责任可抵岁月漫长！不管奥运会赛场的竞争多么激烈残酷，这些运动员都将身披祖国战袍，将为国效力视为职业生涯莫大的荣耀和幸福，于是，所有艰苦单调、日复一日的训练都变成了运动员的日常生活，所有残酷的选拔和竞赛都变为“人生能有几回搏”的浪漫，弥漫着“梅花香自苦寒来”的沁人芬芳。

时代呼唤具有远大理想、爱国情怀、创新精神、专业素养和强烈社会责任感的新时代中国青年。“志不立，天下无可成之事”，我们在教育工作中要将价值观塑造与使命感建立视为重中之重，致力于构建一个涵盖教育、家庭、社会、文化、职业发展等多个层面支持青年全面发展的教育生态系统，引导青年人以自己的所学所长服务于国家建设，将个人成长与社会责任相结合，为实现中华民族伟大复兴中国梦贡献青春力量。

以百折不挠的毅力积淀力量

2016年8月，习近平总书记在会见第31届奥运会中国体育代表团时提出：“要在全社会广泛宣传我国体育健儿在奥运会赛场上展现的拼搏精神，使之化为全党全国各族人民团结奋斗的强大精神力量。”体育运动，不仅是一场场的体能竞技，更是一种精神的磨炼与成长的洗礼。

冠军的成功需要天赋，更需要不懈的努力和持续的专注。翻开冠军运动员们平时训练的故事，都有这样一个相同点——自律，总是第一个赶到训练场馆，最后一个离开。整理所有冠军运动员的取胜经验，都能发现这样一条——排除杂念，全力以赴。巴黎奥运会上获得两枚金牌的男子射击运动员盛李豪是一名只有19岁的“老将”，早在2021年东京奥运会上，16岁的他便摘得男子10米气步枪项目银牌，成为奥运会射击比赛历史上最年轻的奖牌获得者。三年的时间，盛李豪成功将奖牌“增”了数量、“换”了颜色，秘诀就是想明白了“只有在射击场上心无旁骛，才能让弹孔更接近靶心”的赛场精髓。

体育赛场有这样一种说法：高手总是幸运的。不可否认，运动员比赛中有时能够获胜的原因是对手发挥不佳，但扪心自问，这种情况出现的时候，是不是每一名运动员都能够稳稳抓住对手所犯错误一击制胜呢？学校里对那些考试总得高分的学生也有一种打趣的说法：重要考试“会的都考，蒙的都对”。莫非这个世界上真有幸运儿，总能碰到“天上掉馅饼”的好运气？

其实，冠军从来不是依靠好运气就可以轻松获得，优秀的学生也不是靠着小聪明蒙对题得高分，所有优异的表现，都是付出全部努力之后的水到渠成；平时的努力付出，遇到困难时的坚持和毅力，才是成功的窍门。同时，无论冠军运动员还是优秀学生，都需要具备良好的心理素质，如此才能在压力情况下保持冷静，不被困难挑战所扰，以稳定心态发挥出自己的最好水平。

以包容自信的心态追逐梦想

2014年2月，习近平总书记亲切看望索契冬奥会中国奥运代表团健儿时强调：“竞技场上强手云集。成绩不仅仅在于能否拿到或拿到多少块奖牌，更在于体现奥林匹克精神，自强不息，战胜自我、超越自我。”奥运会为全世界民众所关注和热爱的原因，就是这个大舞台上不断上演着挑战自我、超越自我的逐梦故事，故事背后是激励、激发、感召人们奋发向上的精神。

在奥运赛场上，突破的定义不仅仅是获得冠军或是刷新纪录，初登世界大赛敢于挑战强手实现晋级的选手同样实现了突破。巴黎奥运会上获得铁饼比赛银牌的冯彬坦言，“开心看到自己的成长”“这届可能是更加成熟了，知道自己在赛场上应该去做什么，应该说是这三届奥运会见证了我的三个成长阶段”——这也是一种成功。有理由相信，在四年之后的洛杉矶奥运会上，冯彬将有更加精彩的表现。

我国著名教育家蔡元培先生曾提出“完善人格，首在体育”，南非前总统曼德拉也曾用“体育拥有改变世界的力量”来精辟概述体育的功效。体育，作为全面发展教育的重要组成部分，应秉持“健康第一”理念、“以体育人”导向、“立德树人”宗旨。在竞技场上，人格完善与能量积淀的重点在于对体育精神的领悟与践行，与是不是、能不能夺取冠军没有直接关系。各级学校的体育与健康课程也当好好规划，让“使学生获得精神成长”成为体育课的旨归。

奥运精神带来超越胜负的人生成长教育，为体育教育工作提供了深刻启发。学校体育教育工作应该引领和教授学生通过体育活动进行自我调节和情绪管理，塑造健康人格，学会在遵守规则、公平竞争的前提下全力以赴争取胜利，更学会如何勇敢地面对失败……

体育，以其独有的方式传递积极向上的价值观和人生观，让人在追求卓越、超越自我的过程中，感受到生命的无限可能和内在的力量，在个人成长和社会发展进程中具有不可替代的教育价值。

（作者：谢军，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、首都体育学院副院长、原国际象棋女子世界冠军）

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