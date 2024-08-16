原标题：【新闻随笔】理性看待专业“冷”与“热”

最近，大学陆续发放录取通知书。不少考生在社交平台分享录取情况，从中不难感受到高校专业“冷”“热”切换之快。总的来说，土木工程、外语、金融、对外贸易、管理类等曾经热门的专业在近几年遇冷，高招录取中不同程度遭遇降分，有的学校甚至不得不选择缩招。而反观一批新工科专业则“高分出道”，表现火热，成为不少高分考生的首选。

昔日的“热门”爆冷，过去不曾被关注的专业成功翻红，对于高校专业的冷热切换，人们虽已不再新鲜，但依然对该话题保持着关注。从高招季到就业季，关于高校专业的新闻总能引起不小的讨论。人们试图从各种蛛丝马迹中感知风向的变化，并以此修正自己的选择，包括但不限于家中考生的志愿填报、职业赛道的选择。

专业本身并无绝对的冷热之分，公共话题中所言的专业冷热，其实更接近于反映市场对专业人才的需求度的指标，更直白地说，也即就业前景。而这又与专业对经济社会发展的适应度息息相关。当一个专业的发展顺应了经济社会的发展方向和趋势，行业对专业人才的需求大且容纳能力强，那么自然就会吸引更多人报考，并最终表现为走高的报考人数和录取分数线，也即“热”。反之亦然。

仅以就业前景来对一个专业作出定义，当然是片面的。不过，在当前就业竞争激烈、求稳心态强烈的现实背景下，人们对专业的选择赋予就业前景这个指标以更高的权重，似乎也无可厚非。只是，“追高”总有“踩空”的风险。任何专业和行业发展都有自己的周期，当初的热门专业不一定在几年之后还是“香饽饽”。特别是，科技创新带动经济社会加速发展与变革，可以预见的是，与之相关联的专业调整也将更加频繁和显著。

尽管人们对于所学专业与所从事职业强对应的思维惯性依旧存在，但事实上，过去那种一考定终身，考什么干什么的时代早已过去。当今时代，科技发展日新月异，新经济新业态新模式不断催生而出，尤其是人工智能的发展持续颠覆着我们对职业的认知和想象。在未来的竞争中，大学几年所积累的专业知识和技能固然重要，但高阶的认知能力、学习迁移能力、通融见识、宽广视野等可能更能决定一个人能走多远。

因此，对于学生来说，与其焦虑专业选择，不如重新思考并设定自己的成长目标与规划。以专业为基，但又不为其所限，在关注就业的同时更关注个人长远发展，尽可能拓展个人未来发展空间。

对于高校来说，则有必要进一步优化专业设置和调整，不断提高教育质量，帮助学生打下深厚的基础，积极回应专业焦虑背后人们对高质量教育的强烈需求和期待。此前，不少高校公布了本科生转专业“新政”，进一步放宽了专业选择的相关限制，比如允许院内专业自由选、转出学院不受限制；转出“零门槛”且可转多次等。这些充满弹性的调整将有助于打破专业间的壁垒，赋予学生更多的选择权和容错空间，让他们拥有更多实现自主发展和个性化成长的机会。如何进一步畅通专业间流动，完善人才评价机制，加强通识教育，等等，显然，等待我们破解的难题，还有很多。

（作者：莫洁）

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