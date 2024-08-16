人民网北京8月16日电 15日上午，清华大学2024级本科生新生开学典礼和开学第一课举行。清华大学党委书记邱勇以“树立远大理想，赓续光荣传统 为全面建设社会主义现代化强国贡献青春力量”为主题讲授了2024级本科生新生开学第一课。

邱勇为新生讲授开学第一课。学校供图

“青春的清华，欢迎青春的你！”邱勇首先代表学校向2024级本科新生致以热烈欢迎。他表示，党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了系统性的战略部署，为党和国家事业发展指明了方向。迈上新征程，学校召开会议深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，紧密结合国家战略需要，科学谋划深化改革重大举措，把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进学校高质量发展的强大力量。“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务历史地落在新一代中国青年身上，青春逢盛世，拼搏正当时。”邱勇强调，今年是新中国成立75周年，这是一个最有希望、最富有挑战的时代，同学们身处人生的新阶段和学校发展的重要时刻，要将个人成长自觉融入国家发展，成为新时代的见证者、开创者、建设者。

回望清华百余年发展历程，邱勇强调，清华大学自诞生以来始终与时代同向同行，与国家同频共振。“清华人最大的自豪，就是用自己勤劳的双手建设祖国壮美的事业；清华人最高的荣耀，就是把自己奋斗的足迹印刻在民族复兴的伟大征程上。”邱勇指出，学校将牢记嘱托、乘势而上，坚持“一流的本科教育是一流大学的底色”，秉持“三位一体”教育理念，“五育并举”全面提高人才自主培养能力，凝聚更开放、更融合、更具韧性的共识，构筑更创新、更国际、更人文的育人平台，努力开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面。

“四字班”同学们即将开启清华园的新旅程，邱勇表示，希望大家传承自强不息、厚德载物的校训，践行行胜于言的校风，发扬爱国奉献、追求卓越的精神，做一名合格的清华人。“‘清’代表高洁纯粹的生命品格，‘华’寓意蓬勃向上的生命状态。清华人心中不止有水木清华，更憧憬大地清华。”他勉励同学们牢记嘱托、不负韶华，在伟大时代书写人生的壮丽篇章，为全面建设社会主义现代化强国贡献青春力量。（郝孟佳、实习生朱婷婷）

(责编：李依环、刘凡)