人民网北京8月16日电 11日至14日，第十六届全球华人化工学者研讨会暨全球华人化工学者学会第十六届年会在山东青岛举办。来自10个国家及地区的800余名化工领域的专家、学者汇聚一堂，旨在聚焦化工领域的学术前沿，进一步促进国际化工领域的深入交流与合作，推动化工学科的创新发展。

大会开幕式现场。中国石油大学（华东）供图

开幕式上，中国科学院院士、中国石油大学（华东）校长郝芳表示，长期以来，中国石油大学（华东）针对国家能源领域重大战略需求，不断强化科研平台和人才队伍建设，在高端化工等领域持续发力，提升学校服务国家发展战略的能力。希望此次大会能够更好地推动彼此间学术交流、激发创新活力，也期待更多优秀人才加入中国石油大学，共同推动学校在化工领域的人才培养与科技创新能力迈向新高度。

中国科学院院士、本届学术会议名誉主席徐春明表示，全球华人化工学者研讨会是展示化工科研成果、分享行业经验的平台，更是促进全球华人化工界合作与发展的重要桥梁。期望每一位参与者都能从这次大会中获得宝贵的知识和经验，同时也为化工行业的发展贡献自己的力量。

本次研讨会由全球华人化工学者学会主办，中国石油大学（华东）、中国石油大学（北京）联合承办。大会为期4天，设置大会报告、分会报告、墙报展示等交流活动，同期设置“创新创业论坛”“当代化工教育高端论坛”“未来化工论坛”“优秀博士生论坛”“青年学者论坛”5个特色论坛等。

据悉，自2009年起，全球华人化工学者研讨会已举办15届，旨在汇聚全球化工领域的专家学者，共同探讨国际化学工程教育与科学研究前沿问题，传播化工知识与技术，推动国际交流与合作，促进化学工程与技术领域的学术繁荣，推进学科间的交叉融合和产学研协同创新，提高华人化工学者的全球影响力。（李依环、淡天俊、王大勇）

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