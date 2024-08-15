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庆祝第40个教师节 教育部推出一揽子尊师惠师举措

2024年08月15日17:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月15日电 （记者李依环）今年9月10日将迎来我国第40个教师节。记者今天从教育部获悉，教育部将推动出台弘扬教育家精神、加强新时代高素质专业化教师队伍建设有关政策文件，组织开展全国教育系统先进集体和先进个人表彰奖励，推出一揽子尊师惠师举措。

截图来源：教育部网站

截图来源：教育部网站

教育部明确，2024年教师节的主题是“大力弘扬教育家精神，加快建设教育强国”。《关于做好庆祝第40个教师节有关工作的通知》（下称“通知”）已于近日印发。根据通知，教育部将打造一系列教育家精神精品栏目，开展“时代楷模”、全国教书育人楷模和最美教师选树宣传活动，“城市亮灯”感念师恩尊师活动，以及教师风采短视频和“感人瞬间”微视频展播活动等。

通知指出，各地各校要在节庆活动中突出师德师风第一标准，通过组织推荐全国模范教师、全国优秀教师和评选表彰本地本校优秀教师，加大优秀教师典型选树和先进事迹的挖掘宣传，让身边的教师典型带动感召更多的教师见贤思齐。

通知要求，各地各校要将加强教师队伍建设作为建设教育强国最重要的基础工作，以教育家精神为引领，全面优化强师惠师政策举措。要切实保障教师待遇，加大经费省级统筹力度，持续巩固义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平成果，加强乡村教师住房等待遇保障，确保各项政策落实到位。

根据通知，各地要关心教师健康，落实定期安排教师进行休养的法律规定，保证教师身心健康。坚决打击造谣和污名化教师的行为，依法维护教师权益。深化教师管理综合改革，统筹优化教师资源配置，全面减轻教师负担，提高教师政治地位、社会地位、职业地位，吸引更多优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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