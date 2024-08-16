北京邮电大学党委书记 续梅

2023年9月9日，习近平总书记致信全国优秀教师代表，首次提出并深刻阐释了中国特有的教育家精神，号召全国广大教师以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

教育家精神是推动教育高质量发展的价值引领，是加快建设教育强国的精神动力。北京邮电大学聚焦“强国建设、北邮何为”的时代命题，深刻把握“为党育人、为国育才”的初心使命，将培育践行教育家精神融入教师队伍建设、人才培养、科技创新全过程，筑牢教育强国建设根基，全面提升人才培养质量，不断激发高质量发展动能。

深刻领会教育家精神，把牢教育强国建设方向

坚持办学正确政治方向。教育家精神植根于中华师道传统，立足于新时代教师群体的生动实践，具有鲜明的中国特色和时代特征。北邮始终坚持党对学校工作的全面领导，把党的领导融入办学治校、立德树人全过程，传承红色基因，扎根中国大地，厚植教育家精神沃土，出台“党建十条”“思政十条”工作方案，构建“六学联动”学习机制，以高质量党建引领学校高质量发展，走好建设信息科技特色世界一流大学的道路。

拓宽高等教育视野格局。“心有大我、至诚报国的理想信念”居于教育家精神首位，为广大教师担当强国建设使命指明了方向。建设教育强国，龙头是高等教育。北邮始终坚持将服务国家战略作为最高追求，将科研命题作为育人选题，协同各方力量，重组优势资源，建立教学科研要素资源融合机制，围绕发展新质生产力，推进高水平科技自立自强，支撑教育强国、科技强国、人才强国一体化统筹推进。

把握强国建设时代大势。面对科技革命和产业变革带来的新变化新趋势，北邮大力弘扬教育家精神中所蕴含的“弘道追求”，准确把握发展大势，勇担面向数字经济时代的ICT领域拔尖创新人才培养重任，深化改革创新，着力培养具有家国情怀、全球视野、创新能力、勇闯“无人区”的未来人才，加快培养服务支撑信息科技核心技术突破和产业转型升级的高层次紧缺人才、领军人才。

学习弘扬教育家精神，筑牢教育强国建设根基

落实师德师风第一标准。把师德师风建设放在教师队伍建设的首要位置，把弘扬教育家精神融入教师思想政治和师德师风教育全过程。北邮组织开展师德集中学习教育十大行动计划，加强“杏坛邮语”师德宣讲团建设，实施教师思想政治“一院一品”，打造特色案例“师德名片”，营造弘扬教育家精神的良好氛围。坚持高线引领与底线约束相结合，在教师招聘引进、职称评审、岗位聘用、导师遴选、评优奖励、聘期考核、项目申报等环节中落实师德师风第一标准。

汇聚教育发展第一资源。教师是教育发展的第一资源，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要基石。大力弘扬教育家精神是深入实施人才强校战略的应有之义。北邮加强战略性布局、全局性谋划，召开人事人才工作会议，配套出台“人才十条”“导师十条”，以非常之力强机制，以非常之举促落实，高质量举办“传邮论坛”等活动，加速构建高水平一流师资队伍，努力打造高层次创新人才汇聚高地。

深化评价改革第一动力。教育评价事关教育发展方向，事关教育强国建设。北邮以弘扬教育家精神为引领，深入推进人事人才制度改革，不断深化教育评价改革，全方位构建教师发展保障体系。充分发挥教育评价指挥棒作用，坚决破除“五唯”，突出分类卓越、服务一流，突出管理提质、服务创优，加强督查指导、完善跟踪管理、细化分类考核，开创人尽其才、人才辈出的新局面。

培育践行教育家精神，提升教育强国建设效能

构建拔尖创新人才培养新路径。深入实施“时代新人铸魂工程”，聚焦有组织拔尖创新人才培养，坚持以启智润心、因材施教的育人智慧引领人，以乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心塑造人，全面赋能学生成长成才。立足行业特色型高校实际，发挥学科专业优势，破学段专业壁垒，破校际校企边界，深化人才交叉培养，推进产学研深度融合，构建精准对接行业产业各环节、服务电子信息领域多层次、覆盖人才培养全过程的拔尖人才培养新格局。

开创高水平科技自立自强新局面。充分发挥拔尖创新人才培养主阵地、基础研究主力军和重大科技突破策源地的重要作用，坚持“四个面向”，弘扬勤学笃行、求是创新的躬耕态度，引导师生以服务国家重大战略需求为光荣使命，严谨治学、敢为人先。聚焦战略性新兴产业和未来产业发展重点领域，加强有组织科研规划与布局，推进关键核心技术协同攻关，提高原始创新和颠覆性创新能力，着力打造信息通信领域国家战略科技力量。

彰显高素质专业化教师队伍新作为。教育家精神的提出为广大教师树立了精神坐标、提供了行动指南。加强教师队伍建设，锻造强国之师，离不开教育家精神的引领。北邮建立以“传邮大讲堂”为引领的校院两级教师培训体系和“传邮·大先生”奖为引领的教师荣誉体系，多措并举贯通引育用留“全链条”，拓展教师发展成长渠道，激励广大教师潜心育人、培根铸魂，将事业发展的“小我”融入强国建设的“大我”中，在强国建设、民族复兴新征程上展现更大作为。

(责编：郝孟佳、熊旭)