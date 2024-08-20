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第二批“国优计划”试点高校名单公布 13所高校入选

2024年08月20日09:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月20日电 （记者孙竞）教育部近日印发《关于深入推进实施国家优秀中小学教师培养计划的通知》（以下简称《通知》），公布第二批“国优计划”试点高校名单。山东大学、哈尔滨工业大学、首都师范大学等11所“双一流”建设高校和香港大学、香港中文大学2所香港地区高校入选，承担培养任务。

据介绍，“国优计划”是教育部于2023年启动的国家优秀中小学教师培养计划。该计划支持“双一流”建设高校为中小学培养研究生层次优秀教师，首批试点高校包括北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学以及6所部属师范大学等共30所“双一流”建设高校。

《通知》指出，从2024年起，第二批试点高校通过推免等接收优秀理工科应届本科毕业生攻读理学、工学门类有关学科硕士、博士学位，或攻读教育硕士专业学位，也可面向在读理学、工学门类的研究生进行二次遴选，重点为中小学培养一批研究生层次高素质科学类课程教师。

《通知》要求，各省份推荐不少于5所省域内优质中小学作为“国优计划”教育实践学校。试点高校要加强“国优计划”统筹领导，完善招录考核流程，切实遴选有志从教且适合从教的学生攻读，并构建特色课程体系，强化理想信念教育与教育家精神引领，重视人工智能、交叉学科、STEM（科学、技术、工程、数学）教育相关课程建设，注重教育与理工农医结合，科技教育与人文教育结合。

《通知》鼓励试点高校整合优质资源，推动理工科高校与高水平师范大学联合培养科学类课程教师。鼓励各地探索试点高校与优质中小学建立“订单”培养合作关系。支持各地通过到岗退费等方式吸引“国优计划”研究生从教，纳入公费师范生管理。

《通知》特别提出，鼓励内地与香港“国优计划”研究生跨校学习、交流，重点支持内地“国优计划”研究生赴香港学习教师教育课程，在香港进行教育实践。鼓励内地在香港学习教师教育课程的“国优计划”研究生留在香港任教，支持香港试点高校的“国优计划”研究生免试认定并到内地任教。

(责编：李昉、熊旭)

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