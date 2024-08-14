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“西北革命策源地的生成、历史与经验”学术研讨会在陕西榆林召开

2024年08月14日10:17 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月14日电 （记者王鑫）近日，由教育部高校“中国近现代史纲要”课分教学指导委员会、教育部高校“四史”教育分教学指导委员会主办，榆林学院承办的“西北革命策源地的生成、历史与经验”学术研讨会在陕西省榆林市召开。来自北京大学等百余家单位的240多名专家学者参加会议。

“西北革命策源地的生成、历史与经验”学术研讨会在陕西榆林召开。榆林学院供图

“西北革命策源地的生成、历史与经验”学术研讨会在陕西榆林召开。榆林学院供图

会议指出，西北的革命从陕北开始。榆林学院的前身绥德师范学校是“革命英才的摇篮”“西北革命策源地”，为西北地区革命根据地发展提供了坚实的思想、人才、组织及群众基础，对中国革命的胜利作出了重要贡献。举办此次学术研讨会，是重温党的初心、弘扬革命文化，推动党的二十届三中全会精神在高校思政课落地生根的有力举措，是发挥党史立德树人重要作用、推动红色资源赋能“大思政课”建设的有效载体。榆林的革命历史是陕北革命史甚至中国革命史的重要组成部分。陕北地区在中国革命史上的重要地位不可替代，其丰富的红色资源是学校思政课的“育人富矿”，也是激励青年学生增强文化自信，传承红色基因、赓续红色血脉的力量源泉。

参会专家学者一致认为，要增强历史自觉，坚持正确党史观，深入挖掘整理革命史料，讲好党在陕北的故事；要增强理论自觉，坚持大历史观，汇聚全国专家智慧，深化对西北革命史的研究，揭示其背后的思想内涵、历史逻辑、时代价值；要增强实践自觉，加强交流协作，实现党史资源共享、科研力量联动、平台阵地联建，充分挖掘榆林丰富的红色育人资源，守正创新推动思政课建设内涵式发展。

(责编：崔競文、刘凡)

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