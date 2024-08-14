人民网北京8月14日电 （记者郝孟佳）记者今天从南华大学获悉，近日，该校衡阳医学院教授王福俤、闵军霞团队联合多所高校科研团队在靶向铁死亡治疗脂肪肝新药领域获得突破。相关成果日前在国际学术期刊《细胞代谢》杂志发表。

据了解，课题团队通过分析代谢相关脂肪性肝炎患者人群大队列数据，结合科学实验，发现新型铁螯合剂FOT1能够有效防治代谢相关脂肪性肝炎疾病发生发展。

王福俤介绍，科研团队进一步深入研究阐明肝铁蓄积通过相关调控轴引发铁死亡进而加速代谢相关脂肪性肝炎疾病进展的致病机制。作者通过代谢相关脂肪性肝炎疾病患者人群队列和多种小鼠疾病模型数据整合分析，发现血清铁蛋白水平能够作为评估新型铁螯合剂治疗代谢相关脂肪性肝炎疾病药效的可靠生物标志物。

“很多人患有脂肪肝，影响了身体健康，能够研究出治疗脂肪肝的新药是科研团队的目标。”该论文第一作者、衡阳医学院博士陶亮说。由于代谢相关脂肪性肝炎疾病发病机制复杂，人们对其认知仍存在较大局限。因此，探索代谢相关脂肪性肝炎疾病致病新机制，发现新靶点并开发新型有效治疗药物十分重要。

王福俤表示，越来越多临床研究报道肝铁蓄积与代谢相关脂肪性肝炎疾病发生存在关联。然而，肝铁过载是否直接导致代谢相关脂肪性肝炎疾病，目前尚未明确。科研团队探索了肝铁蓄积与代谢相关脂肪性肝炎发生发展的关系，并着重研究铁螯合剂对代谢相关脂肪性肝炎疾病发展的影响及其潜在机制。科研团队发现，其研发的新型铁螯合剂FOT1在实验模型中能安全有效地缓解代谢相关脂肪性肝炎疾病的发展。

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