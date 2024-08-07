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京蒙学子共研共学 感受多元文化魅力

2024年08月07日16:02 | 来源：人民网-教育频道
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京蒙学子参加东西部协作海拉尔研学活动。北京市教委供图
京蒙学子参加东西部协作海拉尔研学活动。北京市教委供图
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人民网北京8月7日电 （记者李昉）7月22日至8月3日，来自北京市东城、海淀、丰台、大兴和怀柔五区的300余名师生分两批前往内蒙古海拉尔国家研学基地，开展“京蒙东西部协作海拉尔研学活动”。

活动期间，京蒙两地学子同吃同住、共研共学，通过丰富多彩的文化体验和实践活动，感受多元文化的交流交融。研学活动围绕“民族之情”“爱国之情”“自然之美”等主题展开，学生们走进呼伦贝尔历史博物馆学习当地历史；在额尔古纳河市观看马术实景演出，感受马背民族的强悍不屈；在“天下第一曲水”莫日格勒河畔，两地学生共同赏美景、品美食，沉浸式了解草原文化。

北京教育学院附属丰台实验学校学生徐婉欣说，“丰富的活动让我了解了民族风情，结识了远隔千里的朋友，也让我深刻体会到了民族团结一家亲。”

北京市教委相关负责人表示，下一步，将继续推动京蒙“融铸式”教育协作，出台相关政策支持和引导，开展各类研学互访活动，以铸牢中华民族共同体意识为育人目标，探索打造京蒙教育协作新品牌。

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