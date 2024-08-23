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安徽大学校园内发现新物种

2024年08月23日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：安徽大学校园内发现新物种

安大柄杯菌 研究团队供图

　　 日前，记者从安徽大学获悉，该校生命科学学院张保卫教授团队在国际学术期刊《植物类群》上报道了一种大型真菌新物种——安大柄杯菌。

　　 此前，在安徽大学磬苑校区南门附近的小树林中，一种柄杯菌属物种引起了团队成员沈珊的注意。“其外形显著不同于国内已知的柄杯菌物种，很有可能是一个未被描述的物种。”沈珊介绍，经采集标本带回实验室显微观察后发现，其微观形态与已知的柄杯菌属物种也存在显著差异。再经过分子系统学研究后发现，该标本具有很强支持度的单系谱系，与同属物种明显分离。

　　 据描述，该标本为一年生，在形态学上，幼时为杆状、匙形或扇形，扇形两侧逐渐连在一起，形成完整的杯形，担子果表面光滑，鲜嫩时呈橙红色，干燥后呈浅黄色，呈明显的同心状和放射状带状。显微镜下的微观形态显示该物种有多种囊状体存在。

　　 通过对比，该物种与相近物种巴西柄杯菌、热带柄杯菌均存在显著形态学差异。基于分子系统学、形态学的研究结果，这一柄杯菌标本被证实为一新物种。由于其模式标本产地为安徽大学校园内，故将其命名为安大柄杯菌。

　　 柄杯菌属隶属于柄杯菌科、多孔菌目。在此之前，该属在世界范围内有53个物种，其中我国分布有13个物种。安大柄杯菌的发现将柄杯菌属的物种数增加至54种。（记者丁一鸣）

(责编：李昉、郝孟佳)

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