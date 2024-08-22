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数字经济背景下如何培养财经人才？中外专家共话

2024年08月22日08:57 | 来源：人民网-教育频道
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论坛现场。中央财经大学供图

论坛现场。中央财经大学供图

人民网北京8月22日电 （记者李依环）20日，数字经济背景下财经专业人才培养国际论坛在贵州贵阳召开。来自中国、缅甸、越南财经类高校的百余名专家学者、行业代表齐聚一堂，共同探讨在数字经济背景下如何发展高等教育、如何培养财经人才等议题。

论坛开幕式上，中外财经教育联盟理事长何秀超表示，中外财经教育联盟以高等教育交流互鉴为宗旨，坚持“协同创新、开放共享”的理念，有效推动了中外高校、企业在财经教育领域的国际交流和资源共享。本次论坛是联盟的年度重要活动，将凝聚财经教育领域共同发展的合作力量，协同培养具有国际视野、创新思维和跨界能力的高水平人才，携手推动全球财经教育的可持续高质量发展。

中央财经大学校长马海涛表示，当前世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技越来越成为推动未来经济发展的强大引擎，需要的不仅仅是资金和技术的投入，更需要源源不断的人才输送。中国期待与各国财经教育领域的讨论，通过“中外财经教育联盟”这个重要载体，持续保持积极有效的沟通与合作，共同研判数字经济时代财经教育的发展趋势，共同探讨新愿景下的财经教育新思路，共同提升财经领域教研水平和社会服务能力。

对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，作为数字经济发展的关键因素，财经人才的培养显得尤为重要，需要培养高素质、复合型、创新型和应用型人才。数据时代下的财经教育发展，将有利于消除数字鸿沟，推动建设全球命运共同体，惠及全人类。中国财经类高校将与国内外伙伴一道，积极分享财经人才国际化培养的实践经验，探索共同培养国际化人才的新模式，为全球财经人才培养贡献力量。

主旨报告环节分别由贵州财经大学党委书记战勇、浙江工商大学校长王永贵主持。围绕“数字经济浪潮与财经类高等教育”“人工智能时代高校教育的使命和价值”话题，来自中南财经政法大学、中央财经大学、西南财经大学、山东财经大学、贵州财经大学、东北财经大学、广东财经大学、缅甸蒙育瓦经济大学、越南胡志明城市财经大学等高校负责人展开深入研讨。

据悉，本次论坛由中央财经大学主办，贵州财经大学协办。论坛以中央财经大学发起的中外财经教育联盟为依托，是2024中国—东盟教育交流周开幕期重要系列活动之一，也是中外财经教育联盟年度重要活动之一。

(责编：李昉、熊旭)

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