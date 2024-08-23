人民网北京8月23日电 （记者郝孟佳）近日，西北工业大学“不忘来时路，百年铸辉煌”实践队前往陕北延安开展暑期实践活动。据了解，团队一行共10人，通过参观纪念馆、采访老党员、拍摄微团课视频等方式，学习了解红色文化，弘扬伟大长征精神，传承红色基因血脉。

实践队员学习长征精神。学校供图

在实践活动中，队员先后前往延安革命纪念馆、王家坪革命旧址、中央红军长征胜利纪念馆等地参观。在延安革命纪念馆，队员们通过讲解，参观馆藏，了解到纪念馆运用区块域、大数据、5G等数字赋能，建立了红色资源名录、档案数据库与数字展览；在王家坪革命旧址，队员们录制了微团课，以青年之声传红色文化。

为了更深入地学习长征精神，实践队一行人先后采访老红军遗孀王秀连、老党员王耀平，了解中国共产党的艰苦岁月。“过去的生活条件很苦，娃娃们不能享受教育，现在条件好了，我也要为教育事业做一点贡献。”王耀平在接受队员采访时说。如今，王耀平帮助过的孩子，已是研究生或是读了博士。

此外，队员们还在吴起县融媒体中心进行了深入座谈，探讨红色旅游文化的开发与宣传策略。同时，前往吴起县红色文化街区，沉浸式体验VR、参观乡村振兴直播间等红色数字化产物。吴起县文旅局相关负责人表示，目前数字化红色文化资源发展存在技术限制、受众群体、场地等各方面因素，需要充分发挥青年群体的力量，为红色资源的数字化、时代化发展添砖加瓦。

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