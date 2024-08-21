人民网北京8月21日电 8月18日至20日，2024全球智慧教育大会在京举行。8月19日，大会主要活动之一的“数字化开辟区域教育发展新赛道”主题论坛成为焦点，与会嘉宾围绕区域教育发展路径、数字化治理模式、转型创新实践等话题展开研讨与交流。

论坛上，“教育资源优质均衡科技创新联合体”正式成立。联合体由人民网信息技术有限公司、重庆智慧教育创新中心、洋葱学园集团、海亮科技集团共同发起，以“教育共富，资源普惠”为核心理念，致力于推动教育信息化，整合各方及社会教育资源开展互补性合作，赋能教育优质均衡发展，满足县域、乡村学校的多元教育需求。

“教育资源优质均衡科技创新联合体”正式成立

人民网信息技术有限公司总经理辛瑞佳表示：“我们希望聚焦于智能化教育手段，帮助孩子们提升学习效率、提高学习兴趣，让他们更加热爱学习，探索每个孩子心目中的星辰大海。”

重庆智慧教育创新中心副主任王冬认为，产学研协同可以高效赋能教育发展：“政府聚焦政策导向，提供资金支持和税收优惠；企业聚焦合作机制建立，展示可供交流和合作的信息、技术和资源；学校聚焦人才培养和引进。我们希望在推动三者深度融合的探索实践中找出一条可行的路径，打开教育创新变革的视野广度和深度，推动教育公平与教育质量的持续提升。”

“当前教育数字化转型的核心任务是教与学的数字化模式创新。”洋葱学园联合创始人兼董事长杨临风指出，“在新课标、新教材、新评价等多重改革的背景下，必须要围绕师生需求，构建‘人机协同’的数字化教学模式，才能加快构建教育高质量发展体系。”

据悉，联合体将推进“山海鸿儒”和“田野未来星”等公益项目。海亮科技集团总裁张岩介绍，“山海鸿儒”项目采取“教研管理平台赋能+教研领导力培训”相结合的模式，提升教研工作的针对性和有效性；而“田野未来星”学生全面发展项目，致力于将人工智能、大数据等现代信息技术带到县域学校。

(责编：李昉、熊旭)