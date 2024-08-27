人民网北京8月27日电 启航新学期，逐梦新征程。近日，各地高校陆续迎来开学季，校园里处处洋溢着青春活力。2024级新生们满怀希冀与梦想步入校园，开启崭新的大学生活。

上线“高校迎新返校专区”、机器狗搬行李、定制专属生日礼物、打卡创意合影区……各式各样的迎新活动“仪式感”满满，让学子们感受到了母校的暖心和热情。（郝孟佳、李依环、实习生朱婷婷）