中国矿业大学（北京）党委书记 韩尚峰

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。习近平总书记历来高度重视教育工作和教师队伍建设，勉励全国广大教师以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神，并从理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求六个方面深刻阐释了教育家精神的丰富内涵和实践要求，为加强教师队伍建设提供了根本遵循、指明了前进方向。中国矿业大学（北京）以教育家精神为引领，聚焦建设教育强国这一主线，强化两个实力，以三项举措为抓手，着力打造师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍。

聚焦“一条主线”，深刻领悟教育家精神的重大意义

教育兴则国家兴，教育强则国家强。建设教育强国，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。习近平总书记提出中国特有的教育家精神，对推进教育事业高质量发展、加快建设教育强国具有重大而深远的意义。学校聚焦建设教育强国这一主线，深刻把握教育工作的政治属性，把握培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一教育的根本问题和建设教育强国的核心课题，不断增强加快建设世界一流能源科技大学的使命感、责任感、紧迫感。

牢固树立“强教必先强师”理念，坚持把建设政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍作为基础性工作，持续加强党对教师队伍建设的领导，时刻把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。切实加强教师思想政治和师德师风考核把关，确保将全校教师的思想和行动统一到党中央决策部署上来。积极推进教师荣誉体系建设，选树师德榜样，充分发挥优秀教师的引领示范和辐射带动作用，推动广大教师树牢“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负。

强化“两个实力”，准确把握教育家精神的丰富内涵

教育家精神六个方面的内容相辅相成，形成严密的内在逻辑，从不同角度对新时代教师队伍建设提出更高要求。办学115年来，经过一代代矿大人的努力奋斗，学校打造了能源和安全领域的学科优势，形成了“明德至善、好学力行”的校训精神，铸就了中国能源工业高等教育的一流品牌和独特品格，为学校深刻理解把握教育家精神提供了强大的“硬实力”和“软实力”。

发挥学科优势，提升能源报国硬实力。能源是工业的粮食、国民经济的命脉。据国家统计局2023年统计公报显示，煤炭消费量占全年能源消费总量的比重为55.3%。学校全力发挥在能源与安全领域的学科优势，激发矿业工程、安全科学与工程2个“双一流”建设学科的示范带动作用，持续强化教师铸魂育人职责。2个“双一流”建设学科均产生“全国高校黄大年式教师团队”，并塑造了“国家卓越工程师团队”“国家自然科学基金创新研究群体”等一批理念先进、热爱教学、具有国际视野的高水平科学家和优秀教师，为培育和发展新质生产力、建设教育强国和能源强国提供了坚实的人才和智力支撑。

传承校训精神，彰显以文化人软实力。90年前，学校名誉校董蔡元培先生为师生题词“好学力行”，成为了穿越时空、激励矿大师生接续奋斗的宝贵精神财富，演变为校训精神的重要组成。学校注重大力弘扬校训精神，引导广大教师以教育家为榜样，以优秀教师和杰出校友代表为标杆，牢记为党育人、为国育才的初心使命，将个人理想融入党和国家事业发展。在日常教学实践中不断提升自身教育能力，在建设教育强国的伟大征程中实现自我价值。

突出“三个抓手”，全面落实教育家精神的实践要求

以发挥党建引领作用为抓手，牢记教书育人初心使命。学校坚持以党建引领高素质教师队伍建设，大力弘扬教育家精神，强化教师党支部政治功能，深入实施教师队伍党建提升计划和教师党支部书记“双带头人”培育工程，“双带头人”教师党支部书记实现100%配备。通过发挥“双带头人”教师党支部书记在党建、学术方面的优势，增强思想政治工作亲和力和针对性，着力做好教师党建和思想政治工作，团结带动教师队伍主动融入学校事业发展，打造了以“全国党建工作样板支部”“全国高校‘双带头人’教师党支部书记工作室”为代表的一批优秀教师党支部。

以深化教育评价改革为抓手，赓续求真务实精神特质。学校全面推进新时代教育评价改革，坚决克服“五唯”倾向，引导教师上好每一节课、关爱每一个学生。坚持将认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求，包括院士在内的全体教师均承担为本科生授课任务。深化教师职称制度改革，改进教师科研评价，进一步树牢重贡献、重水平、重实效的导向。弘扬学校老一辈科学家的光辉事迹，依托学校“科学家精神教育基地”等载体，激励全校教师潜心育人、做大先生、研究真问题。近年来，2人获全国创新争先奖章，100余人获得省部级及以上表彰，推动教师队伍素质显著提升。

以培养拔尖创新人才为抓手，落实立德树人根本任务。学校深刻认识到全面提高人才自主培养质量是服务支撑国家战略的关键，是支撑中国式现代化事业稳步推进的源泉。积极推行创新型研究生教育和研究型本科教育，带领广大教师努力打造能源工业高质量教育教学体系。成立中国矿业大学（北京）福中书院，坚持书院学院“双院协同”，本科生导师、研究生导师、辅导员、班主任、专业课教师“五支队伍齐发力”，德智体美劳“五育并举”，构建了拔尖创新人才培养新模式，助力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人。

(责编：李昉、熊旭)