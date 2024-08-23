原标题：江西吉安 推出“人才新政30条”

江西省吉安市近日召开新闻发布会，对前不久出台的《关于加快打造红土圣地人才集聚高地的若干措施》（以下简称“人才新政30条”）的背景、特色进行了介绍。

在人才引进方面，“人才新政30条”提出，对全职新引进的省级高层次人才，吉安市将按照《江西省高层次人才认定和服务保障办法（试行）》，将人才分为A、B、C、D、E五类，并按照规定给予人才津贴。此外，吉安市接续设置市级高层次人才F类。此类人才经资格审核、部门核准等程序后，由吉安市委人才办认定。

“人才新政30条”明确，对全职新引进全日制博士研究生、全日制硕士研究生和高技能人才，吉安市将给予生活补贴。对入选国家级人才工程、“赣鄱英才计划”、省科技创新创业团队的人才，吉安市将按照标准给予最高150万元配套资金。对新增博士后科研工作站、博士后创新实践基地的单位，吉安市将分别给予15万元、10万元。

吉安市科学技术局二级调研员周建如介绍，近年来，吉安市科学技术局高度重视科技创新平台建设。截至目前，吉安市共有各类科技创新平台（含国家级、省级、市级）371个。

（记者魏依晨）

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