人民网记者李依环 实习生朱婷婷

蝉鸣山海，夏令悠长。这个暑假，不少高校学子选择走进乡土中国深处，躬身实践，在村屯田间“接地气”“沾泥土”。

习近平总书记强调，“青年要成长为国家栋梁之材，既要读万卷书，又要行万里路。”而今，越来越多青年人活跃在祖国的广袤大地，在乡村振兴的舞台上挺膺担当，激扬着新时代的青春力量。

科技助农——

村里来了一群大学生“新农人”

西安交通大学“筑梦医心·护佑三农”实践团开展健康科普。校方供图

头顶烈日，手拿农业样品袋、专用剪刀和记号笔……这个夏天，一群大学生“蹲守”在辽宁丹东河西甸子村的田野中，寻找病虫害蓝莓样品。

这群大学生来自大连理工大学“环抱乡村”团队。为了这一件事，他们已经坚持了7年——利用大数据分析、无人机航拍等技术手段，对种植条件全面监测，为农户量身定制智慧农业解决方案。

“我们应用综合防治手段对抗生物入侵和病虫害，有望实现蓝莓产量的显著提升！”实践团团长、大连理工大学环境学院2022级本科生王靖茹激动地告诉记者。

今年暑假，西安交通大学“筑梦医心·护佑三农”实践团继续聚焦医疗健康领域，助力乡村基层医疗卫生事业发展。

面向儿童开展急救知识科普宣讲，将健康知识融入情景剧、脱口秀……实践团60名学子分赴陕西西安、咸阳、渭南、蓝田、吉安等地，通过医院调研、健康科普、文化助农等形式，探寻筑牢乡村振兴“健康网”。

“养猪确实是个技术活儿！”日前，清华大学“家国计”赴川渝实践支队深入当地，调研生猪养殖户们面临的困难与挑战。

荣昌猪是世界八大优良地方猪种之一，是重庆荣昌的一张亮丽名片。实践团学子们运用数字化技术，探索构建了“预警调控一体化生猪治理大模型”，助力改善生猪产业发展掌握不准、调控政策难的状况等问题。

教育帮扶——

奔赴千里照亮乡村孩子梦想

同济大学师生暑期支教。校方供图

7月27日至8月5日，同济大学11名师生来到安徽省六安市金寨县，开展了为期10天的“支教+支建”实践活动，历经室内设计、墙绘、软装等工序，打造了AI交互式同济梦想教室。

“课桌前的金寨孩子们像极了曾经的我，真诚希望能够将自己的所见所闻、所感所学回馈给家乡，鼓励更多孩子追求梦想。”金寨是实践团学生汪明杰的家乡，这一次以支教老师的身份回家，他感到非常激动。

这个暑期，由兰州大学师生组成的实践团队来到了甘肃省平凉市崆峒区峡门乡白家山村，用色彩和创意绘画了30块、共计900平方米的“梦之墙”，用艺术让这个小村庄焕发出新的活力。

南华县地处云南省楚雄彝族自治州西部，是茶马古道上的商贸重镇，山区面积占96%，是一个典型的山区农业县。近日，东南大学“水润万物”实践团以线上、线下相结合的形式，给当地中小学生带来了别开生面的系列课程，包括知识科普、美感教育、红色教育和动手实践等。

支教结束后，实践团成员在日记里写道：“在支教中创造‘永恒瞬间’，最重要的不是专业、不是技巧，而是爱和真诚。我们深知自己能做的还很有限，但仍希望可以更努力一点，让爱的种子在孩子们心中萌芽。”

青春立志——

在乡村振兴一线展现青年担当

在山东日照，中国农业大学食品学院实践团就农业生产智能化设备、肥料选用等问题开展实地调研，并面向300余名村民陆续开展4次科普宣讲。校方供图

“我们在健康科普中学会了乡土话，在慢病早筛的路上沾上了’泥土气‘，在实干中塑造接地气的医者心，也更加坚定了未来要成为一名医生的志向。”西安交通大学“筑梦医心·护佑三农”实践团学生魏众玺表示。

作为大学生成长成才的“助推器”，社会实践引导青年学生深入思考、用心体会，感应时代脉搏，汲取奋进力量。

“临走前，当地老师邀请我们抱一抱种猪场的荣昌猪仔，我感到非常高兴。在实践中，养殖场的前辈也教会了我很多。我认识到，作为一名‘新农人’，思考问题要有温度、‘冒热气’，研究才能更有方向、更接地气，真正帮助解决农业生产一线的实际问题。”清华大学计算机学院学生苗硕表示。

王靖茹也有同感：“从前，我们认为通过文献调研、拜访专业教授等途径，就能基本了解蓝莓病虫害的状况。但在与农户的交流中，我们发现实际情况与想象存在偏差，这也对科研工作提供了很多新的思路。”

走进乡土中国深处，在社会实践中砥砺心智、锤炼本领，也让青年学子获得了蝶变成长。

“我意识到，只有深入农村基层、田间地头实践调研，才能真正了解发展现状和农民需求。本次实践，不仅让我们见证了艺术之花在乡村大地上的绽放，更大大提升了自己解决实际问题的能力。”兰州大学艺术学院学生蒋欣瑜表示。

“一点一滴的努力，可以汇涓流为海，聚微光成炬。村民从一开始的质疑、不信任，到慢慢重视个人健康、提升科普意识，这让我们很有获得感。”西安交通大学“筑梦医心·护佑三农”实践团学生高鑫琪说，自己愿与广大青年学子一道，努力实干担当，在乡村振兴的舞台奉献青春力量。

(责编：郝孟佳、熊旭)