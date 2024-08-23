人民网记者 李依环

“近年来，全球性气候变化给农业和粮食安全带来极大挑战，充分应对气候变化对农业发展乃至人类生存都十分关键。因此，农业和食品系统急需转型，通过政策支持和技术创新为下一代创造更好的生存环境。”近日，中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信接受人民网专访时表示。

孙其信在2024世界农业科技创新大会首场大咖对话上发言。中国农业大学供图

农食系统可持续转型发展至关重要

粮食安全是维护社会经济发展与稳定的基础。联合国粮食及农业组织发布的2024年《世界粮食安全和营养状况》报告指出，2023年，全球约有7.33亿人面临饥饿，相当于每11人中，就有1人食不果腹。

“着力促进粮食等重要农产品生产能力大幅增强，已经成为摆在世界各国面前的共性问题和重大课题。农食系统可持续转型发展至关重要。”孙其信谈到。

孙其信表示，具体来说，一是要加强育种，通过遗传学方式开发新品种，减少温室气体排放，使畜牧业在平稳发展中更好地应对气候变化；二是要关注科技创新和新技术，全面赋能农业生产，打造农食系统新质生产力，为全球农业发展注入新动能；三是要加大农业人才队伍的培育力度，培养出一批既精通农业专业知识，又具备广阔国际视野的复合型农业科技创新人才，构建一个更加绿色、高效、可持续的农业未来。

“近些年，中国农业大学在服务国家种业振兴、保障国家粮食安全等方面进行了持续探索。我们主要专注于技术、人才和政策等方面，来系统推进农业食品系统成功转型。”孙其信谈到。

科技创新是农食系统转型的重要驱动力

“当今世界已经进入以人工智能、大数据、生命科学等技术为代表的第四次工业革命。”孙其信表示，科技创新是提高粮食单产的关键措施之一。充分发挥新技术在农业领域的不断创新和推广应用，是提高粮食单产的重要途径。

选育更好的动物品种和农作物品种，使它们能够更高效地适应自然环境；致力于解决如何在保持生产力的同时减少化肥、农药等使用；探索将新技术整合到教学活动、研究和新的农村发展方式中；深入开展国际合作，研究整合植物和动物系统，以发展循环经济……在回答记者提问时，孙其信列举了中国农业大学近年来的系列举措。

“在全国和全球范围内，我们的研究人员还就农业食品系统转型问题撰写了年度报告，为政策提供支持参考。我们还有很多工作要做，期待在未来几年内做出新的更大贡献，促进农业食品系统的转型。“孙其信表示。

孙其信在采访中透露，2024世界农业科技创新大会（WAFI）将于10月在北京平谷举行，来自全球各地的涉农领域知名科学家、高校校长、青年师生代表将汇聚一堂，共话世界农业科技创新领域前沿话题，共享最新成果。

“WAFI提供了一个全球平台，让研究人员、行业专家、金融投资者和青年互动，共同推动全球农业发展的创新和进步。立足2023年成功举办的经验基础，今年我们将鼓励更多领域之间展开互动，也期待与国际机构在大会期间达成更广泛的合作共识。”孙其信介绍。

(责编：郝孟佳、熊旭)