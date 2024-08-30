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北京中小学课间10分钟延长至15分钟

2024年08月30日08:25 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月30日电 （记者孙竞）今天，记者从北京市教委了解到，从今年秋季学期起，北京市义务教育学校将对课间安排做出整体统筹优化，原则上落实15分钟课间时长，提供更加从容的课间时间，引导师生走出教室、走向户外、走进阳光。

据介绍，在确保质量的前提下，学校调整大课间时长，落实15分钟课间安排。优化调整后，小学阶段上午到校、下午放学和午休午餐时间保持不变；初中阶段除放学时间稍延后5分钟外，上午到校时间、午餐午休时间整体上保持不变。北京市义务教育学校将因地、因校制宜对课间安排进行自主优化调整。

北京市教委相关负责人表示，引导学校干部教师主动设计、积极参与学生课间活动。各学校将在校园内补充必要的体育器材，为学生创造更加适宜的课间休息环境，引导学生利用课间走出教室放松休息、有益社交，适量活动，为后续学习做好充分的身心准备。

北京市市区两级还将强化监督检查，进一步规范教育教学秩序，严禁拖堂和提前上课，不得随意缩短学生课间活动时长，不得对学生课间活动设置不必要的约束，坚决杜绝课间禁止学生出教室的问题，确保课间要求落实。

(责编：李依环、熊旭)

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