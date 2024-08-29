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中国政法大学：弘扬践行教育家精神 锻造一支自律自强的高素质法学教师队伍

中国政法大学党委书记 胡明
2024年08月29日11:25 | 来源：人民网-教育频道
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教育大计，教师为本。习近平总书记站在新时代强国建设、民族复兴的战略高度，创造性地提出了中国特有的教育家精神，赋予了教师更加崇高的使命和责任，为广大教师躬耕教坛、立德树人注入了强大的精神动力，为新时代教师队伍建设提供了行动指南和根本遵循。中国政法大学坚持以“忠诚担当、艰苦奋斗、求真务实、奉法图强”为办学使命，在中国高等教育尤其是法学教育领域深耕不辍，锐意前行，引导广大教师以教育家精神为共同价值追求，奋力锻造一支自律自强的高素质专业化法学教师队伍，为教育强国建设和法治中国建设贡献法大力量！

一是坚定理想信念，立“大志向”。“三尺讲台系国运，一生秉烛铸民魂”，在学校72年的办学传统中，“忠诚担当”始终是最鲜明的标签，从建校之日，数代法大人饱含对国家的忠诚，对人民的热爱，艰苦奋斗，求真务实，以终身求索的学术品格推动着法大与国家同呼吸、共命运的发展历程，谱写了奉法图强的辉煌历史。立足新时代新征程，法大教师心怀“国之大者”，想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，争当构建中国特色社会主义法治体系的“先行者”，立足中国国情，扎根中国文化，解决中国问题；当好宣传习近平法治思想的“排头兵”，深刻领会习近平法治思想所蕴含的强大真理力量、独特思想魅力和巨大实践伟力，扎实推进习近平法治思想“三进”。他们孜孜以求，不断探索，投身于中国法学教育和法治人才培养事业，努力谱写“教育强国”“法治中国”崭新篇章。

二是坚持德法兼修，树“大品行”。“言为士则、行为世范”，教育家精神对广大教师提出了道德操守上的更高要求。学校严格落实师德师风第一标准，持之以恒抓好教师思想政治和师德师风建设，将法学学科特色和优势与教师思政、师德涵养和育人能力相结合，将法治意识和规则意识融入教师思政教育、理论学习、实践培训、考核奖惩等教师发展全过程，形成了一整套常态化、规范化、法治化的教师思想政治和师德师风建设工作体系。完善师德建设制度体系，筑牢师德底线高线，开展教师教育相关法律法规和职业准则的学习阐释，推动师德优秀典型选树，深入挖掘和宣传法学家、教育家的动人事迹和示范引领作用，强化奖惩的规范化、科学化流程，通过多种举措激发教师内生动力，自觉遵守法律法规，恪守职业道德，树立良好师德形象，依法执教、规范从教，做有“大品行”的好老师，赢得学生的信任与尊重。

三是涵养扎实学识，求“大学问”。法大教师不仅把涵养“扎实学识”作为教书育人之根基，更把做好“大学问”作为做新时代“教育家”之根本。立足我国法学教育最高学府的三尺讲台，法大教师始终将服务国家战略作为重要任务，把学问做到全面依法治国的伟大实践之中。面对社会急需的新兴学科，他们积极推动法学学科同其他学科交叉融合，先后建立了数据法治、国家安全、纪检监察等学科，推动完善涵盖传统学科和前沿学科、冷门学科和新兴学科、理论法学与应用法学、国内法学与国际法学的法学学科体系。积极参与宪法修正案、民法典、刑事诉讼法等多部法律的制定、修改工作，助推法治国家、法治政府、法治社会一体建设。主动创新涉外法治人才培养体系，培养具有国际视野、通晓国际法律规则、善于处理涉外法律事务的高素质人才，维护我国主权安全和发展利益。站在知识发展前沿，扎根中国大地做学问，刻苦钻研、严谨笃学，为推动新时代法学教育和法学理论研究高质量发展而不懈努力，为全面建设社会主义现代化国家贡献教育力量。

四是勤修仁爱之心，有“大情怀”。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。这种“大情怀”不仅体现在对学生的关爱和尊重上，更体现在对法治精神的深刻理解和坚定信仰上，体现在热爱教育事业，自觉树牢“为党育人、为国育才”的使命担当上。在思想上，做学生热爱祖国、奉献祖国的“引路人”，教育引导学生们坚定理想信念、坚守法治信仰，在学生心中厚植家国情怀，培根铸魂、启智增慧，帮助学生系好人生“第一粒扣子”。在课堂上，做学生学习的“引路人”，通过案例分析、课堂讨论、模拟法庭等多种形式，让学生们身临其境，深刻领悟法治精神的核心要义，增强法治意识，提升法治素养。在生活中，做学生成长的“引路人”，关爱学生，成为学生的好朋友、贴心人，为学生提供个性化的指导和帮助，因材施教、助力成长。在实践中，做学生服务社会的“引路人”，带领学生利用网络平台开展宪法、民法典等重要法律的普法活动，在“大学生法律援助工作站”为困难群众提供公益法律服务，在冬奥“大思政课”中讲好中国法治故事，让学生深刻感受法治的力量和温度。

建设教育强国、法治中国的时代号角已经吹响，声声催人奋进，法学教师责任重大，使命在肩。中国政法大学将以教育家精神为引领，引导广大教师弘扬践行教育家精神，忠于党的教育事业，将建设教育强国、法治中国作为义不容辞的使命与责任，抓住机遇、迎接挑战，自律自强、踔厉奋发，努力奏响新征程上法学教育的最强音。

(责编：李昉、熊旭)

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