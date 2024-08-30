陈城

近日，《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》（以下简称《意见》）发布。为大力弘扬教育家精神，加强新时代高素质专业化教师队伍建设，进一步营造尊师重教良好氛围，《意见》从加强教师队伍思想政治建设、涵养高尚师德师风、提升教师专业素养、加强教师权益保障、弘扬尊师重教社会风尚等5个具体方面提出了17条具体要求。《意见》明确提出，到2035年，教育家精神成为广大教师的自觉追求，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，数字化赋能教师发展成为常态，教师地位巩固提高，教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业之一，形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面。这为我们推进教育强国建设提供了有力指引和制度保障。

建设教育强国，教师队伍建设是其中最重要的基础性工作之一。2023年9月，在给全国优秀教师代表的致信中，习近平总书记指出，“新征程上，希望你们和全国广大教师以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神，牢记为党育人、为国育才的初心使命，树立‘躬耕教坛、强国有我’的志向和抱负，自信自强、踔厉奋发，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献”。从提出“四有”好老师，勉励广大教师当好“四个引路人”，加强师德师风建设坚持“四个相统一”，到提出教师要成为“大先生”，再到强调展现中国特有的教育家精神，习近平总书记对教师队伍建设始终念兹在兹，关怀备至，为新时代推进教师队伍建设提供了根本遵循。

以教育家精神引领教师队伍建设。坚持教育家精神引领激励，引导广大教师坚定理想信念，勇担神圣职责使命，以完善的教师管理评价标准体系，引导广大教师在思想和行动上自觉践行，推动形成良好生态。《意见》明确提出，“工作中要坚持教育家精神铸魂强师”“引导广大教师将教育家精神转化为思想自觉、行动自觉”“经过3至5年努力，教育家精神得到大力弘扬，高素质专业化教师队伍建设取得积极成效，教师立德修身、敬业立学、教书育人呈现新风貌，尊师重教社会氛围更加浓厚”。近年来，内蒙古积极推进最美教师选树宣传活动，通过举办“最美教师颁奖晚会”，开展“弘扬教育家精神，躬耕北疆教坛”“教育家精神·大家谈”“最美教师和教学名师巡回宣讲”等活动，大力营造尊师重教的社会风尚。此外，内蒙古还坚持常态化开展师德学习教育，2023—2024学年寒暑假期间，利用国家智慧教育平台开展师德集中培训，共培训教师约24万人次，基本实现全覆盖。

我们正处于全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的关键时期，建设教育强国是基础工程，是实现高水平科技自立自强的重要支撑。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技和经济发展相互渗透融合，我国正加快推进新型工业化、建设现代化产业体系，前瞻布局未来产业，应对国际科技竞争，通过高素质人才建设培养来进一步抢占科技制高点至关重要。而这离不开强有力的高素质教师培养供给。《意见》提出，“推动教师站在学科前沿开展教学、科研”“强化国家重大战略任务和重大人才工程引领，高层次人才遴选和培育突出教书育人导向，让科学家同时成为教育家，充分发挥科学家在人才培养中的重要作用”。被誉为高端制造业“皇冠明珠”的集成电路是我国重要的基础性、先导性、战略性产业，安徽在抢抓机遇布局集成电路产业的同时，围绕产业创新需求，支持安徽大学加快“材料科学与工程”一流学科建设。该校先后建成基础研究、技术创新和行业应用一体化的产教研融合的综合平台，建成集成电路科研基地及高端人才培养基地，为安徽泛半导体行业发展提供了有力支撑。

重教尚学是中华民族世代传承的优良传统，是中华民族生生不息的内在动力。当前，我国已建成世界上规模最大的教育体系，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列。面向未来，要持续推进教育强国建设，大力弘扬教育家精神，加强新时代高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意教育，为全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴提供有力支撑。

(责编：李依环、郝孟佳)