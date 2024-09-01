人民网北京9月1日电 （记者李依环）8月30日，中国农业大学举行2024年新生开学典礼。记者关注到，中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信在当天的演讲中透露，袁隆平先生的孙女今年也入读中国农业大学，是该校2024级新生之一。

图片来源：中国农业大学官微

据悉，今年，中国农业大学共录取各类新生9543人，其中普通本科生3687人、研究生新生5369人（其中硕士新生3989人，博士新生1380人）。“今年是中国农大建校119年以来，招生规模最大的一届。”孙其信说。

中国农业大学开学典礼会场布置中，今年专门体现了4个字——“禾下乘凉”，这是“共和国勋章”获得者、世界杂交水稻之父袁隆平的两大梦想之一。袁隆平先生有两个梦：第一个梦是禾下乘凉梦，追求水稻的高产、更高产梦；第二个梦是杂交水稻覆盖全球梦。

2024级新生开学典礼现场。图片来源：中国农业大学

孙其信表示，当前，杂交水稻覆盖全球的梦想已经实现。杂交水稻在全球70多个国家和地区开展了试验试种和推广，成为许多非洲和东南亚国家解决粮食问题的重大科技成果。

孙其信谈到，今年在现场签发录取通知书时，问同学们“为什么选择报考中国农业大学”，有同学回答，是因为在中学时学到了袁隆平爷爷为国家作奉献、为世界作贡献的事迹，所以自己想沿着袁隆平爷爷走过的路，为实现中华民族伟大复兴贡献青年的磅礴力量。这个回答让他非常感动。

“希望同学们做‘有情怀’的创新一代，做‘有志气’的创新一代，做‘有担当奉献’的创新一代，做‘有自信’的创新一代，做‘有作为’的创新一代，为强国建设做出实实在在的新功绩，为中华民族伟大复兴作出更大的贡献。”孙其信寄语全体新生。

记者了解到，今年的9月7日是袁隆平诞辰94周年。不少网友留言表示，珍惜粮食、好好吃饭、健康生活，就是对袁爷爷最好的怀念！

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