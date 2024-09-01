人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

冲上热搜！袁隆平的孙女入读中国农业大学

2024年09月01日20:40 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京9月1日电 （记者李依环）8月30日，中国农业大学举行2024年新生开学典礼。记者关注到，中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信在当天的演讲中透露，袁隆平先生的孙女今年也入读中国农业大学，是该校2024级新生之一。

图片来源：中国农业大学官微

图片来源：中国农业大学官微

据悉，今年，中国农业大学共录取各类新生9543人，其中普通本科生3687人、研究生新生5369人（其中硕士新生3989人，博士新生1380人）。“今年是中国农大建校119年以来，招生规模最大的一届。”孙其信说。

中国农业大学开学典礼会场布置中，今年专门体现了4个字——“禾下乘凉”，这是“共和国勋章”获得者、世界杂交水稻之父袁隆平的两大梦想之一。袁隆平先生有两个梦：第一个梦是禾下乘凉梦，追求水稻的高产、更高产梦；第二个梦是杂交水稻覆盖全球梦。

2024级新生开学典礼现场。图片来源：中国农业大学

2024级新生开学典礼现场。图片来源：中国农业大学

孙其信表示，当前，杂交水稻覆盖全球的梦想已经实现。杂交水稻在全球70多个国家和地区开展了试验试种和推广，成为许多非洲和东南亚国家解决粮食问题的重大科技成果。

孙其信谈到，今年在现场签发录取通知书时，问同学们“为什么选择报考中国农业大学”，有同学回答，是因为在中学时学到了袁隆平爷爷为国家作奉献、为世界作贡献的事迹，所以自己想沿着袁隆平爷爷走过的路，为实现中华民族伟大复兴贡献青年的磅礴力量。这个回答让他非常感动。

“希望同学们做‘有情怀’的创新一代，做‘有志气’的创新一代，做‘有担当奉献’的创新一代，做‘有自信’的创新一代，做‘有作为’的创新一代，为强国建设做出实实在在的新功绩，为中华民族伟大复兴作出更大的贡献。”孙其信寄语全体新生。

记者了解到，今年的9月7日是袁隆平诞辰94周年。不少网友留言表示，珍惜粮食、好好吃饭、健康生活，就是对袁爷爷最好的怀念！

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部