人民网记者 李依环

教育兴则国家兴，教育强则国家强。连日来，各地高校师生持续深入学习党的二十届三中全会精神，践行改革新要求，聚力推动教育强国建设。近日，人民网推出《践行改革新使命 谱写建设教育强国新篇章》系列专访报道，围绕高等教育如何进一步深化教育综合改革、深化科技体制改革、深化人才发展体制机制改革等，邀请大学书记、校长畅谈学习体会。

“党的二十届三中全会进一步突出了创新在中国式现代化建设全局中的核心地位，对统筹推进教育科技人才体制机制一体改革作出系统部署，提出制度架构、组织方式、评价体系等诸多领域协同变革。其中很多内容都与高校密切相关。”日前，哈尔滨工业大学党委书记熊四皓接受人民网记者专访时谈到。

熊四皓表示，这些改革举措具有很强的针对性，进一步凸显了教育、科技、人才的基础性、战略性支撑的战略定位，凸显了高等教育的龙头地位和加快建设中国特色世界一流大学的迫切性。

推行教育综合改革，必须紧扣提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力

记者：对于高等教育而言，推行教育综合改革，要抓住哪些关键要素？

熊四皓：教育的重要使命是服务中华民族伟大复兴，核心功能是支撑引领中国式现代化。高等教育是教育的龙头，必须要紧扣如何提升教育对高质量发展的支撑力、贡献力这一重要命题，来推行教育综合改革。

一是要明晰自身定位。要把准高等教育作为教育、科技、人才重要结合点的角色定位和使命任务，以全局视野和系统观念谋划改革发展、提升改革效能、发挥龙头作用。

二是要抓住重点任务。要聚焦全面提高人才自主培养质量，构建拔尖创新人才培养体系；要聚焦支撑高水平科技自立自强，迭代优化有组织科研体系；要聚焦赋能培育发展新质生产力，协同构建高质量科技成果转移转化体系。

三是要注重改革方法。改革有破有立，得其法则事半功倍。要把握贯穿党的二十届三中全会谋划改革的思想方法，特别是“六个坚持”的重大原则，着力增强改革的系统性、整体性、协同性，推动教育理念、体系、制度、评价、治理等方面加速变革。

以重大工程为基，提炼形成一批“硬通货”背后的“真问题”

记者：高校如何通过深化改革，进一步提升科技创新能力，提高人才自主培养质量，更加有效服务国家的重大战略需求？

熊四皓：在提升科技创新能力方面，首先，要聚焦“真问题”。要以国家重大需求为纲，既要着眼国家当前“最紧急、最紧迫的问题”，也要放眼科技强国建设长远需求，推演预见事关国家长治久安和人类和平发展的重大科技命题；要以世界科技前沿为要，主动研判新一批共性关键技术的颠覆式发展路径，从科学发展规律维度出发，谋划做好科研重心超前布局、科研范式变革引领；要以重大工程为基，集中力量从工程科技攻关向底层科学逻辑溯源深挖，提炼形成一批“硬通货”背后的“真问题”。

其次，要强化“有组织”。要强化内部力量聚合与外部力量协同。一方面，要深刻把握新一轮科技革命带来的科研组织模式变革，以系统论、整体论的科学思维，全面深入审视自身在科研攻关中的资源配置架构和效能，通过系统性加强和重构，克服科研攻关资源配置中的分散、低效、重复弊端；另一方面，要立足国家全局精准定位，深入践行新型举国体制，优化同其他国家战略科技力量的深度互动模式，在平台建设上形成战略协同，在攻关合作上强化优势互补和供需匹配，以高质量同题共答合力突破国家重大科技难题。

在提高人才自主培养质量方面，首先要导引学生正确成才方向，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，高质量、高标准开好“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课和各门思政课程，建强“大思政”工作体系，推动思想政治工作贯穿教育教学全过程，引导学生主动把个人发展同国家和民族的前途命运紧密联系在一起，在中国式现代化建设的舞台上建功立业、壮大成才。

其次，要确保成才质量始终过硬，坚持服务国家需求和发掘个人潜能并举，对标“国之大者”“党之大计”来细化人才培养目标画像，主动变革人才培养理念范式，迭代升级个性化人才培养体系，在抓好入口、强化供给、优化评价、支持助推上下大力气。同时，要强化教育教学管理手段升级，探索人工智能赋能新途径，为学生搭建全链条成才平台，“精雕细刻”助力更多青年学生按需成才、各展其才。

贯穿牵引关键领域，以超常规举措深挖发展潜能

记者：近年来，在推进教育科技人才体制机制一体改革进程中，学校是如何发挥高等教育龙头作用的？取得了哪些成效？

熊四皓：建校100周年之际，习近平总书记致信哈工大，对哈工大给予高度肯定并对学校的未来发展提出殷切希望。在习近平总书记的重要贺信精神引领下，学校系统把握教育、科技、人才一体部署的内在逻辑，以超常规举措深挖发展潜能，以一流大学内部治理持续建强卓越发展生态，贯穿牵引人才培养、队伍建设、科学研究等关键领域革故鼎新、取得突破性进展。

在加速集聚人才“第一资源”方面，学校聚焦培养引领性、颠覆性创新人才，大力推进人才队伍建设和人才培养改革。首先，围绕人才队伍建设，学校加速构建精准化全球人才选聘体系、重大贡献导向的激励考核体系、全链条服务保障体系，推出了超常规培育未来师资的“未来英才”计划，助力各类人才心无旁骛、加速成长。其次，聚焦人才培养改革，学校加速推进个性化拔尖创新人才培养方案落地，持续推出“院士班”“战略班”“总师班”“尖班”等一批培养载体，成立了全国首批未来技术学院、卓越工程师学院和创新创业学院，推出博士生招生“快响”、本科综合设计（论文）结课答辩申请制等一批超常规人才培养举措。

在加速壮大创新“第一动力”方面，学校大力弘扬“大师+团队”的科研攻关传统，系统升级有组织科研体系。2020年以来，学校获批牵头国家重点研发计划项目85项，新增牵头11项国家科学技术奖（数量位居全国高校前列），新增2个团队入选国家自然科学基金委基础科学中心，新增4个项目入选“中国高校十大科技进展”；一批关键核心技术支撑探月、探火、天宫、北斗、C919、华龙一号、F级重型燃气轮机等国家重大工程，累计26颗卫星闪耀苍穹。此外，作为依托单位新增重组入轨一批全国重点实验室，建成我国航天领域首个、东北首个大科学工程“空间环境地面模拟装置”，若干指标居世界领先。

在加速落地科技“第一生产力”方面，学校全面深化同重点省市、重点行业领军企业的战略合作，面向全国东部、中部、西部布局建设异地研究院，构建形成“学科团队+技术转移中心+产业化区域平台”成果转化模式，全力推动科技成果富集优势向“可落地”“能民用”转化，加速培育锻造新质生产力；组建先进技术研究院，成立技术转移中心，牵头成立商业航天产业技术联盟，制定实施系列文件深度激发教师成果转化内生动力。2020年至今，学校使用成果219项，累计无形资产出资2.94亿元、投资30家科技公司。

融入党和国家事业改革全局，深化重点领域改革举措

记者：下一步，学校将如何深入贯彻落实党的二十届三中全会精神要求，将主要从哪些方面把握关键改革路径？

熊四皓：下一步，学校将对标党的二十届三中全会作出的重大战略部署，深度融入党和国家事业改革全局，在统筹推进教育科技人才体制机制一体改革中找准定位、领命先行，高位谋划学校“十五五”改革发展规划，深化人才培养、队伍建设、科学研究、内部治理四项重点领域改革举措。

在人才培养方面，将重点聚焦如何探索具有哈工大特色的顶尖创新人才培养范式，如何全方位推进人工智能赋能教育教学模式升级，培育更多“杰出人才”。

在队伍建设方面，将重点聚焦如何探索新时代新征程“大师+团队”新模式，如何优化建强核心人才力量建设模式和青年人才力量引育模式，实现人才高地的全面持续崛起。

在科学研究方面，将重点聚焦如何因势而新迭代升级有组织科研体系，如何紧扣国家重大急需和科技发展规律，超前谋划布局重大科研方向和项目，打造更多“国之重器”。

在内部治理方面，将重点聚焦如何培育塑造以贺信为引领、以卓越为内核的哈工大“尖兵”文化，如何建强完善卓越发展动能持续迸发的一流治理体系和生态，如何高质量实施好学校重大民生工程、全面凝聚卓越发展的磅礴合力。

学校将以前瞻性理念、系统性打法、超常规举措，推动一流大学建设实现量的快速增长和质的持续跃升，以卓越发展新业绩，为服务强国复兴伟业作出“中国航天第一校”的硬核贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)