原标题：弘扬教育家精神 建设高素质专业化教师队伍

近日出台的《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》，在我国由教育大国向教育强国系统性跃升的关键历史节点上，对弘扬教育家精神、打造高素质专业化教师队伍作出全面系统部署，是新时代新征程强教强师的纲领性文件。各级教育部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化教育家精神引领，革新教育理念，深化教育实践，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，为加快教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育提供坚强支撑。

坚持师德师风第一标准

新时代高素质专业化教师队伍建设首要的是坚持师德师风第一标准。教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。教育家精神与师德师风建设是相互依存、相互促进的。弘扬教育家精神有助于加强师德师风建设，而师德师风的提升又能够进一步彰显教育家精神的光辉。建设新时代高素质专业化教师队伍，要引导广大教师自觉践行教育家精神，模范遵守宪法和法律法规，依法履行教师职责，坚决抵制损害党中央权威、国家利益的言行；模范遵守新时代教师职业行为准则，自觉捍卫教师职业尊严；模范遵守社会公德，形象得体、言行雅正。

新时代高素质专业化教师队伍建设需要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域；要立足教育现代化，推动教师坚持终身学习和跨专业学习，将教育家精神和师德师风融入教师教育课程和教师培养培训全过程，引导教师在理论与实践中涵养高尚师德和教育家精神。

促进教师队伍结构现代化

在新时代背景下，中国式教育现代化作为现代化强国建设的重要组成部分，要求教师队伍建设不仅追求数量的增长，更要实现质量的飞跃与结构的优化。这一过程中，教育家精神作为引领教育创新与发展的灵魂，对于塑造高素质专业化教师队伍具有不可估量的价值。

一是优化整体布局。随着新型城镇化战略和乡村振兴战略推进，教育发展格局发生新变化，教师队伍建设要根据城乡融合发展的需求优化整体布局。在这一过程中，我们要贯彻落实教育家精神，将素质提升和结构优化置于重要位置，推动教师队伍建设由规模扩展向质量提升转变。通过把教育家精神融入教师培养、发展全过程，构建日常浸润、项目赋能、平台支撑的教师发展良好生态，优化教师队伍在城乡之间、区域之间、学校之间的结构比例，实现优质均衡发展。

二是补齐突出短板。乡村教育是教育现代化的薄弱环节，加强新时代乡村教师队伍建设，不仅要在政策上给予支持，更要求广大教师在实践中努力践行教育家精神，为乡村教师提供持续的专业成长机会和广阔的发展空间。通过加强理想信念教育、职称评聘向乡村教师倾斜、加强乡村教师培训等举措，建设“下得去、教得好、留得住”的乡村教师队伍。

三是基础教育与职业教育教师队伍建设协同发展。面向基础教育和职业教育，构建各具特色的教师教育体系。在基础教育领域，推动师范教育发展，强化区域教师发展机构建设，培养卓越之师；在职业教育领域，优化职业教育类型定位，支持高水平大学与高等职业院校、企业联合开展职业教育教师一体化培养培训，打造高质量工匠之师。

四是推进高校教师队伍改革，打造高素质专业化创新型教师队伍。高校教师队伍作为高层次人才培养的重要力量，其创新素质与创新能力直接关系到国家创新驱动发展战略的实施。深化高校人事管理及教师考核评价改革，激发教师队伍创新活力，是教育家精神在高校领域的具体实践。通过加强校级教师发展机构建设和院系教师发展共同体建设，支持高校教师教育教学创新和专业素质能力提升，打造一支高素质专业化创新型的高校教师队伍。

提高教师学科能力与学科素养

新时代高素质专业化教师队伍建设要将学科能力和学科素养作为教师教书育人的基础，贯穿教师发展全过程。随着教育改革的不断深入和知识的快速更新，提升教师的学科能力与学科素养已成为教育发展的重要任务。在新时代背景下，教育家精神作为教育领域的核心价值导向，对于提升教师的学科能力、学科素养具有不可估量的价值。

教育家精神首先体现在对专业知识的持续追求和精进上。教师应将终身学习视为职业发展的基石，不断更新教育理念，掌握最新的教学方法和技能。学校和教育机构也应建立完善的终身学习机制，为教师提供持续的学习资源支持，促进教师的专业成长和职业发展。教育家精神鼓励教师勇于实践，敢于创新，将所学理论知识转化为实际教学效果，形成具有个人特色的教学风格。

学科素养是教师专业素养的重要组成部分，它要求教师不仅具备扎实的学科知识基础，还要能够灵活运用这些知识解决实际问题，培养学生的学科思维能力和创新能力。教育家精神强调对学科本质的深刻理解和把握，鼓励教师深入研究学科发展前沿，关注基础学科、新兴学科、交叉学科发展趋势。我们要推动优化相关课程设置，精选课程内容，夯实师范生学科基础。在教师培训中注重提升学科素养，推动教师更新学科知识，紧跟学科发展。加强中小学学科领军教师培训，培育一批引领基础教育学科教学改革的骨干。将高校教师学科能力和学科素养提升作为学科建设的重要内容，推动教师站在学科前沿开展教学、科研，创新教学模式与方法。

教育数字化转型作为一场划时代的系统性教育创新，深刻体现了教育者勇于探索、敢于突破的精神风貌。这种转型致力于打破传统教育空间与资源的局限，通过教育技术的深刻变革，引领教育领域向融合式、整体式、联通式发展的全新方向迈进，共同塑造一个更加开放、包容、高效的崭新教育生态。在这一进程中，教师作为改革的生力军与实施者，其角色与责任被赋予了新的内涵。教育家精神激励教师积极应对教育数字化转型，不仅要在多层次上加强数字化能力的培训与学习，更要勇于面对教育信息化、数字化的时代挑战，不断提升自身的信息技术能力、数字素养及综合教育教学能力。教师应主动拥抱教育数字化、智能化的浪潮，灵活运用各类先进工具，创新教育教学的方法与实践，为自身职业发展注入强大动力，同时也为教学改革的深化升级贡献智慧与力量。

（作者：董晓波，系南京师范大学教授、江苏人才发展战略研究院研究员、中国法治现代化研究院副主任）

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