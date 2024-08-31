课间时长优化为15分钟、办好实事守护校园餐、科学组织在园一日生活、通学公交车线路继续“上新”、“健康一起来”阳光体育深入开展、医教协同上好健康课……2024年秋季新学期，北京市推出六项新举措，着力提升中小学生身心健康水平。

行动1：课间时长优化为15分钟，走出教室活动更从容

一直以来，为了保障学生充足的课间休息时间，北京市一些中小学主动破题、灵活调整，把课间真正还给孩子。从2010年开始，北京一六一中学主校区就开始探索实行将课间时长延长到了15分钟。

该校副校长刘裕介绍，为了保障课间15分钟全部归学生所有，“教师是否压堂”是教学处评教评学的内容之一，此外学校还设置了音乐声作为下课的温馨提示。

新学期，课间延长至15分钟将在北京的更多学校得以推广落实。全市义务教育学校将对课间安排做出整体统筹优化，原则上落实15分钟课间时长，提供更加从容的课间时间，引导师生走出教室、走向户外、走进阳光，享受更加健康活力的校园生活，促进学生身心健康发展。

优化调整后，小学阶段上午到校、下午放学和午休午餐时间保持不变；初中阶段除放学时间稍延后5分钟外，上午到校时间、午餐午休时间整体上保持不变。北京市义务教育学校将因地、因校制宜对课间安排进行自主优化调整，引导干部教师从“课间活动的管理者”走向“课间活动的共同参与者”，主动设计、积极参与学生课间活动，为学生健康成长提供更好支持。

北京市教委相关负责人表示：课间一刻钟，不是简单的时间增减，而是学生在校活动供给设计的系统性变革，课间活动的设计和组织，与课内教学设计和实施同样重要。教育系统干部、教师要积极转变立场、观念和行动，把学生身心感受放在正中央，让孩子张弛有度、快乐健康是最大的前提。

行动2：办好实事守护校园餐，学生在校吃得更健康

新学期，北京小学广内分校的学生们将告别以往的盒餐，通过“桶餐到班”的分餐模式，在校吃到更热乎、口感更佳的午餐。

开学前，该校更新配套了餐车、餐箱等就餐设备，并组织全体干部和教师集思广益、现场演练，不断优化配送分餐流程。同时，该校还会将“桶餐到班”分餐模式作为教育载体，在分餐过程中增强学生服务他人意识，践行勤俭节约之风。

此外，对于通过自有食堂供餐的学校，北京市积极推动学校落实食堂的升级改造工作。东直门中学附属雍和宫小学就于暑假期间，通过挖潜学校资源，增设1间洗消间，解决学生自带餐具问题。

为进一步规范全市中小学校食堂管理和中小学校校外供餐管理工作，北京市教委等五部门于近日联合发布了一系列制度和工作指引。按照要求，市教委将聚焦提升校园餐管理制度规范、提升校园餐服务保障、提升校园餐营养质量3个方面，推动落实校领导陪餐制度、指导学校成立膳食委员会、改善提升食堂硬件条件、推动配备营养指导人员等一批实事，让学生在校吃得卫生、吃得营养、吃得健康、吃得安全。

行动3：科学组织在园一日生活，幼儿自主游戏更丰富

新学期，北京市方庄第一幼儿园的教室陈设有了新的变化：拆掉了活动区边界，教室成为了一个开放、包容、灵活的“游戏场”，幼儿可以根据自己的游戏愿望组合材料进行游戏。

游戏空间开放包容、游戏材料丰富多样、游戏玩法遵从儿童意愿、游戏体验连贯不被打扰……新学期，北京市各幼儿园的一日生活安排将合理调整，并通过探索开展自主游戏，积极支持儿童在生活和游戏中主动学习。孩子们可以根据自己的游戏需求，自选区域、玩伴、材料和玩法，开展丰富多样的游戏。老师从原来的组织者、带领者，转变为观察者、支持者，观察记录孩子们的游戏过程，在孩子们有需求时给予必要的帮助和引导。

北京市认真落实《幼儿园保育教育质量评估指南》，通过培训、开放日、沙龙研讨、展示交流等多种方式，积极推动引导各幼儿园以合理安排一日生活和探索开展自主游戏为抓手，扎实推进保育教育改革，全面提升学前教育质量。

据了解，幼儿园自开展自主游戏以来，幼儿的体能在逐渐增强，园所幼儿的近视率、肥胖率也有了不同程度下降。新学期，北京市各幼儿园将进一步转变教育观念，结合园所实际，调整完善幼儿秋冬季在园一日生活作息制度，制订自主游戏探索实践方案，促进幼儿健康、快乐发展。

行动4：通学公交车线路继续“上新”，学生上下学更便捷安全

陈逸阳是中央民族大学附属中学丰台实验学校四年级的学生。新学期开始，每天他就可以乘坐332路通学公交车上下学了！经北京市通学车专班及各区、学校积极调查研究，公交部门对部分通学公交线路进行了优化重组。

9月2日起，北京市计划在城六区和通州、大兴等8个区，新增通学公交线路40条，新增服务学生3800余人。开学前，市区两级专班严密组织乘车人员需求摸排、信息采集、线路站点踏勘及优化、试乘模拟演练等工作，计划于9月2日开通运营273条线路，服务108所学校，服务学生1.46万名。另有部分正在踏勘线路计划在10月份陆续开通。

此外，北京市探索常规公交服务通学新模式，将在昌平“回天”地区启动公交微循环试点工作，通过对公交站点的优化，为师生提供更加便捷的出行方式。

据介绍，“回天”地区9条常规公交线路，将通过优化设站、串并线路、调整路由、设置大站快车、加密发车频次等措施，服务7所学校约810名学生通学出行。此外，北京市各区也将结合学生和家长的需求，探索形成适合本区域的公交微循环方案，切实解决学生上下学出行困难。

从去年9月1日秋季开学北京试点运行通学公交车以来，经过近一年的发展，通学公交以安全通学、便利通学、经济通学等优点，获得了广泛好评。“有了通学公交车，真正解决了家长送学难的问题。车上还有公交乘务员全程跟随，手递手交接，我们很踏实放心。”对于通学公交的启用，东城区培新小学家长罗先生打心底里觉得高兴。

行动5：“健康一起来”阳光体育深入开展，校园体育活动更丰富

乒乓球、足球、篮球……在北京市昌平第二实验小学最新组织的新生培训中，2024级的一年级“小萌新”们第一次走进校园，就先体验了一把运动的快乐。该校校长李小平介绍说，正式开学后，学校会陆续开展一系列的校园体育活动包括班级联赛，让孩子们在运动中健康快乐成长。

新学期，北京中小学生的体育活动将更加丰富多彩，各区将结合实际举办丰富多彩的中小学阳光体育活动。

今年，北京市启动2024年中小学生“健康一起来”阳光体育运动计划，发布了包括体育课堂质量提升行动、每天体育锻炼时长落实行动、倡导早锻炼和午锻炼行动、全员体育牵手行动在内的八项行动，引导学校落实每天校内一小时体育锻炼要求，倡导家长帮助孩子制定并落实家庭体育锻炼计划，助力学生健康成长。

据悉，北京中小学全年将举办6大类159项覆盖大中小学生的体育比赛和活动。步入新学期，这些体育运动活动将开启新赛段，带领学生走出教室、走向户外，跑起来、赛起来。

北京还将引导学校广泛开展体育班级赛行动，促进各类青少年体育竞赛活动全员化、常态化、品牌化。同时倡导学校体育场地设施在节假日向本校师生家长有序开放，鼓励引导家长投入健身行动、参与亲子锻炼。

行动6：医教协同上好健康课，心理调适更科学

孩子早晨不想起、晚上不想睡怎么办……针对开学季易出现的学生焦虑和家长担忧，北京市精心准备了开学健康课，医教协同录制心理健康专题节目，针对营养、视力和骨骼等家长关心的热点、焦点问题，邀请医疗和教育系统权威专家答疑解惑。

此外，北京市还通过“悦成长”心理健康专栏等平台发布中小学开学心理调适指南，引导学生和家长充分准备、积极调整，从而适应新学期、奔向新生活。

新学期，学生遇到心理问题可以获得更科学有效的指导和帮助。今年北京市启动中小学生心理健康宣传教育月，全市通过开展优秀校园心理剧展演、举办“悦心”大讲堂、搭建市级心理健康宣教专栏、启动全市中小学体育锻炼等形式多样的心理健康宣教活动，进一步赋能学生身心健康成长，提升学生心理素养和水平。

开学之后，“悦心大讲堂”将继续开讲，来自北京师范大学、首都师范大学、北京大学第六医院等单位的专家，将聚焦学业压力与心理健康、心理健康监测与预警、心理危机应急处理等主题，为师生家长提供更为科学有效的引导、支持与关怀。

（供稿：北京市教委）

(责编：李依环、熊旭)