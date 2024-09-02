人民网北京9月2日电 （记者李依环）秋来学子归，校园书声起。近日，多地正式迎来秋季新学期开学，不少学校组织开展了系列活动，以多种形式、满满的仪式感开启新学期。

“深圳理工欢迎你”、“惊喜由你创造”、“欢迎创校学生回家”......8月31日，作为今年新成立的高校，深圳理工大学迎来首届本科生。报到当天，校园内设置了多个新生打卡点和一系列打卡墙，还特别为新生准备了入学“加油包”，勉励广大学子启航新征程。

趣味足球、小提琴合奏、校园心理剧表演……今天，北京市朝阳区呼家楼中心小学举行2024-2025学年度开学典礼。呼家楼中心小学教育集团校长马骏在致辞中表示，希望孩子们身心健康，有理想、有目标，能够脚踏实地向着目标努力，享受成长的快乐。

运用人工智能制作画报、表演舞蹈《舞课堂 AI起航》、朗诵剧目《hi AI》……在北京市十一学校龙樾实验中学，今年的秋季学期开学典礼以“人工智能”为核心主题，各种科技潮玩应接不暇，学生们互动体验系列科技成果，现场好不热闹。

在湖南省长沙市南雅望城学校，这个开学季可谓别出新“菜”。“芹芹”恳恳、不“椒”不躁、“瓜”目相看、“柿柿”如意……开学第一天，老师们把这些有着特别寓意的果蔬送给同学们，希望大家勤于动手、快乐成长，在新学期能拥有满满的收获。