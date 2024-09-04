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教育部：开展第9个全国近视防控宣传教育月活动

2024年09月04日09:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月4日电 （白炅） 近日，教育部印发通知，决定在2024年9月以“有效减少近视发生 呵护孩子光明未来”为主题，开展第9个全国近视防控宣传教育月活动，进一步营造全社会近视防控宣传教育氛围和支持性环境。

通知要求，要前移近视防控关口。强化幼儿园和小学近视防控，控制幼儿和小学低年级段近视发生率。深入开展近视防控宣传教育，大力普及科学防控近视的方法和高度近视的危害。要保障充足户外活动时间。各地教育行政部门、中小学校积极开展义务教育阶段学生每天锻炼2小时试点。倡导义务教育阶段学校每天开设1节体育课、课后锻炼1小时，试点推广体育课+大课间、体育课+课后体育服务。要全面落实“六个一”近视防控要求。从今年秋季学期开始，全国中小学落实“每班张贴一张标准对数视力表、中小学生每天上下午各做一次眼保健操、每月开展一次班级内视力自测、每季度开展一次近视防控科普宣教活动、每学期初开展一次专题部署、每年跟踪对比分析一次全校学生视力状况”等“六个一”近视防控要求。要深入实施“学校明亮工程”。宣传教育月期间，各地教育行政部门、中小学校和幼儿园要对教室采光和照明条件进行全覆盖检查，为学生提供符合用眼卫生要求的校园环境。要强化手机等电子产品管理。控制儿童青少年视屏类电子产品使用时长、减少非学习目的使用。进一步抓好手机、作业、睡眠、读物、体质等“五项管理”。要开展中小学生视力监测。中小学校在宣传教育月期间开展1次视力监测，重点关注中小学生暑假返校后视力变化情况，及时将视力监测结果反馈给学生和家长。

通知要求，要进一步推动各地和学校全面落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，家校社合力推动儿童青少年近视防控工作提质增效，实现全国和各地儿童青少年近视率以更快速度下降。

(责编：唐婕、熊旭)

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