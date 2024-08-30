原标题：打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍

“强国必先强教，强教必先强师。当前，我国各级各类教师共有1891.8万人，这支教师队伍支撑起了世界上最大规模的教育体系。”8月29日，在国新办举行的新闻发布会上，教育部副部长王嘉毅指出，此前中共中央、国务院印发的《关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》（以下简称《意见》），对弘扬教育家精神，打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍作出了全面系统部署，是新时代新征程强教强师的纲领性文件。

1985年，我国设立教师节，对加强教师队伍建设具有里程碑式的意义。“从40年的跨度来看，我国教师队伍建设取得了历史性成就。”中国教育科学研究院院长李永智说。

40年来，教师工作摆上了极其重要的位置，实现了量质齐升。从数量上来看，全国专任教师从1985年的931.9万增长到2023年的1891.8万，实现了数量翻番；从质量上来看，教师的学历层次也得到稳步提升，教师队伍的职称结构更加优化，高级职称教师占比显著增加。

40年来，教师地位待遇显著提高。义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的政策规定已逐步实现。2012年以来，中央投入专项资金数百亿元，支持边远艰苦地区改善农村教师的工作和生活条件。

“40年来，教师还为科技、人才事业发展作出了重要贡献。”李永智介绍道，中小学教师教育引导着1.9亿中小学生健康成长，一大批乡村教师守护着乡村孩子的安全与成长，中高职教师每年培养1000万左右的技术技能人才，超过40%的两院院士来自高校，2023年度国家科学技术奖励当中，高校教师牵头的占到获奖总数的三分之二，高校教师成为我国高水平科技创新的主体参与力量。

“随着文件的进一步落实，全体教师将为新时代新征程推进教育强国建设提供更加有力的支撑。”李永智强调。

为吸引更多优秀人才从教，教育部还会同相关部门，大力支持和吸引优秀人才热心从教、精心从教、长期从教、终身从教。

王嘉毅在会上介绍了已经实行的一系列举措。比如实施师范生公费教育，让师范类专业“更吃香”；实施教师定向培养，让欠发达地区教师“更优秀”；实施“国优计划”，支持以双一流高校为代表的高水平高校吸引、选拔、培养研究生层次的优秀人才从教，为中小学输送优秀教师。“去年，首批‘国优计划’的30所高校吸引了6300名学生来报考，录取了1636人，都是硕士或博士，以理工科为主。”王嘉毅表示。

为了教师队伍健康发展，推进教师管理、评价改革等工作也正在进行。

教育部教师工作司司长俞伟跃在发布会上指出，要突出教育教学实绩，注重凭能力、实绩和贡献来评价教师；还要建立健全高校产业兼职教师管理和教师企业实践制度，推进教师管理数字化改革，以新技术融合提升教师管理效能。

王嘉毅强调，如《意见》所说，到2035年，教育家精神要成为广大教师的自觉追求，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，数字化赋能教师发展成为常态，教师地位巩固提高，使教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业之一。

（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、李昉)