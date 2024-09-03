原标题：通识教育，如何有趣又有益

6月中旬，高考分数还没公布，考生李彬就开始收集信息，为报志愿、选专业作准备。“看到教育部官方微信‘微言教育’推送了一则消息，提到现在高校人才培养中‘普遍加强通识教育，注重厚基础、宽口径，致力于提高学生的综合素质和能力’。这引起了我的兴趣。”出于好奇，李彬那段时间经常上网浏览并了解通识教育的相关信息。

当下，全国各高校陆续开学，关于通识课的讨论又在大学生尤其是新生群体里热了起来——面对各种各样的通识课，学生究竟该如何选？通识课怎么开，才能有趣又有益？

培养健全人格，鼓励广泛涉猎

怎样定义通识教育？

多位专家认为，通识教育主张以人为本，其目的不仅仅在于拓宽学生视野，引发学生学习兴趣，更重要的还在于培养学生发现问题、思考问题的能力。21世纪高等教育所培养的人才，不仅应受到专业的学术训练，而且要形成和谐健全的人格。

“经过近三十年发展，我国通识教育已从政府的宏观引导逐步转变为各高校的自主探索，并在本科教育改革中取得了显著成效。”北京师范大学教育学部副教授马佳妮如是说。

目前，对于通识教育，各高校有着怎样的探索与实践？

据华东政法大学文伯书院院长王晓骊观察，各高校开展通识教育大致有以下几种模式：一是采用大类招生和大类培养的本科教育模式，把通识教育作为学生大类培养阶段的主要任务，如同济大学、中山大学等；二是将通识教育纳入学生培养方案，设置相应通识学分，开设足量通识课程以满足学生修读要求，如清华大学、复旦大学等；三是依托实体制书院，实施全方位、立体化的通识教育，如北京大学、华东政法大学、华南理工大学等。

作为一线从教者，王晓骊介绍，华东政法大学构建了“核心通识课程+特色通识课程+拓展通识课程”的“三圈层”通识课程体系，旨在依托学校优势学科，注重学生知识结构拓展和综合能力提升，助力学生长远发展。“具体来说，核心通识课程分为‘阅读与写作’‘思维与创新’‘审美与健康’三大类别，其中《写作》和《逻辑》两门课程覆盖所有新生。特色通识课程以‘法治建设与社会研究’为模块，体现专通融合理念。拓展通识课程分为‘全球视野与文明对话’‘人文中国与经济发展’‘科技进步与学科前沿’，致力于拓展学生的知识结构与能力。”

马佳妮分析，通识课程鼓励学生跨越自身专业领域，广泛涉猎不同学科知识。在课程设置上既注重优秀传统文化传承，又关注现代社会问题探讨。除了课堂学习，还强调实践活动，以培养学生实际操作能力和社会实践能力。“此外，这类课程越来越强调个性化发展，通过提供多样化选择以满足不同学生的兴趣和需求。”

“通识教育已逐步成为高校改革共识，但也有一些问题需要进一步关注。”西北师范大学教育科学学院教授武建鑫坦陈，“目前，各大学的本科教育总体学分逐渐压缩，通识教育课程设置空间较小，导致相关课程质量参差不齐。同时，部分高校的通识教育师资队伍亟须加强，在开发通识教育课程、实施课程教学方面存在支持不足等情况。也有一些大学生对通识教育课程的认识带有功利性色彩，学习投入度不够，认为相比之下专业课程更应被重视、更应被视为就业核心竞争力。”

既要“选我所爱”，也要“选我所需”

来自山西的杨桦，今年成功考入北方一所“双一流”建设高校。“我查阅发现，学校为我们提供了丰富多样的高水平名家通识选修课。面对艺术美学、科学技术、社会发展等方面的几百门课，我既惊喜，又不知道如何选择。”

记者在采访中发现，在“如何选择通识课”这一问题上，很多大学新生渴望得到专业指导。

“学生们首先要对本科教育乃至通识教育建立清晰认知。”马佳妮说，“只有如此，才能不局限于本专业，抱着开放的心态，跨越学科边界，掌握广博知识，自如地运用不同研究方法进行综合性学习。”

“每个学校、每个学院甚至每个专业，对于通识课的学分设置和模块要求可能都不一样。在选课之前，学生需仔细了解这些具体要求，做到‘心中有数，选课不慌’。同时，学生要通盘考虑，合理规划大一至大四每学期所选模块和课程门数。”王晓骊说。

兴趣特长，也是专家提到的关键词之一。武建鑫认为，兴趣是学习的底层逻辑和内在驱动力，根据兴趣选择课程有利于提升学习质量，塑造学生的个性化成长之路。王晓骊也建议，学生一方面要“选我所爱”，选择自己感兴趣的课程，保持学习的热情和动力；另一方面也要“选我所需”，充分利用广博的通识课程体系，选择自己急需提升的内容，补足知识结构和能力发展方面的短板。

“要关注通识教育的长远意义。”马佳妮鼓励学生们改变以绩点为导向的保守选课策略，敢于挑战那些难度较高、评分较严格的课程。

“通识课范围较广，学生需充分考虑课程之间的逻辑关系，不能毫无章法地散点式选择课程，而应综合兴趣、志向、专业等因素，选择具有紧密联系的课程群，如此才可能将学过的知识融会贯通,并逐渐形成自己的学术观点与知识体系。”武建鑫提醒，“选修通识课程不是越多越好。在课堂学习之外，学生要多读与之相关的著作或参与实践活动，以强化整体性的深度认知，进而树立正确的世界观、人生观和价值观。”

让学生从知之走向好之，从好之走向乐之

通识课怎么开，才能有趣又有益？

“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”王晓骊强调，能够把课上得既有趣又有益，无疑是最理想的教学状态。“但，这并不意味着将通识课程变成‘休闲娱乐’。”

王晓骊表示，作为人才培养的重要环节，通识课程与专业课程一样，都有明确的教学目标和教学任务。“从我们的观察与实践来看，00后乃至05后对课堂教学有更高期待，单纯‘有趣’的课并不一定能吸引他们。他们更青睐那些将知识传授、能力培养、形式创新深度融合的课程。”

她认为，教师不能将通识课视为专业课的“低配版”甚至“娱乐版”。“关键是要在掌握学科前沿、了解学生需求的基础上明确课程目标。通识课程应注重传授知识，并更关注知识拓展和跨学科融合；注重能力培养，并更关注人的成长。因此，只有明确教学目标，才能制定以目标为导向的课程教学方案，精选教学内容，改革教学方式方法，从而让课堂活起来，让学生从知之到好之，从好之走向乐之。”

“这一代学生是在互联网陪伴下成长起来的，通识课程应在充分利用互联网优势的同时，在面对面的人际互动、师生间的教学相长、同伴间的相互学习等方面下功夫。高校应鼓励、推动通识课堂加强师生互动和学生参与，并探索团队合作和知识分享等方面的创新实践。”马佳妮还提出，课程评价方式也应更加多样化，可以考虑将项目作业、创意展示、短视频制作、策划展览甚至戏剧表演等纳入评价体系。

课程体系建设同样重要。武建鑫认为，通识教育课程体系建设要做到布局合理、层次分明、逻辑清晰。比如，既要关注中国与世界、历史与当代、科技与人文等的内在关系，也要考虑办学实际、学科结构、师资队伍等基础条件。“此外，通识教育课程开发要紧跟时代发展动向，因校制宜设立特色课程。比如，为探索面向智能时代的拔尖创新人才培养路径，南京大学发挥文理综合性优势，汇聚人工智能领域顶尖专家学者和课程资源，集全校之力为所有本科新生开设了‘人工智能通识核心课程体系’，就是一次很好的实践。这个课程体系既可培养学生的数据思维、计算思维、智能思维，又能在知识、技能与应用等方面提升学生的人工智能素养与能力。”

“通识课不能仅仅关注显性的课堂教学，还应加强学校的育人氛围与环境建设。”武建鑫建议，高校可尝试以制度化方式构建师生交流的共同空间，比如开展住宿制书院建设，让其成为师生共有、共建、共享的文化场所和公共空间，成为凝聚师生学习共同体、增进互动与交流的载体。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、郝孟佳)