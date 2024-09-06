2024年6月28至29日，在全国婴幼儿托育服务与管理人才培养协同方阵成立大会上，作为首批29家方阵成员单位之一，北京青年政治学院党委书记杨志成宣读协同方阵行动宣言。实现托育服务人才培养质与量的全面提升，促进托育行业服务高质量发展，满足人民群众对高质量托育服务的需求，是协同方阵成立的目标，也是北京青年政治学院多年来在托幼一体化人才培养上不断努力的方向。

直面首都市民难题，快速解题

“托位实际使用率不及预期，托位资源存在供需结构性矛盾，配套支持政策有待进一步完善……”2024年两会期间，北京市政协委员、北京青年政治学院院长乔东亮带去了“关于进一步完善首都托育服务体系”的提案。加快普惠托育体系建设，推动托育体系高质量发展，是两会关注的热点，也是北京青年政治学院作为“政治、青年、人文”特色高等职业院校，投入教育强国建设，服务新时代首都发展的必答题。

2022年5月，中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《关于推动职业教育高质量发展的实施方案》，明确提出“加快建设养老服务、学前教育、护理和托育等人才紧缺专业”。当年12月，学校设立婴幼儿托育服务与管理专业。2023年9月迎来了第一批28名学子。这一专业不仅填补了首都托育人才培养的紧缺，也与学院传统优势专业学前教育专业一起，架构了学前、早教和托育三个专业一体化人才培养布局，成为北京市公办高职院校中唯一一所同时具有三个专业的院校。

学院打破学科大类界限，基于托幼一体化产业需求，确定专业群“0-6 岁儿童教育”的服务面向和“早幼教师资”的人才培养特色，形成以学前教育专业为龙头，以早期教育专业和婴幼儿托育服务与管理专业为两翼的协同发展专业群，为托育高素质师资的供给提供了保障。

婴幼儿托育服务与管理专业学生在托育机构参观见习

直面高品质需求，高分答题

创建了专业，如何办好，办出高品质？专业服务的“颗粒度”如何再细一些？师资队伍、人才培养方案、产教融合……专业建设的系统化构建陆续展开。

托育专业需要医疗保健人才。2023年，学前教育学院引进了北京协和医学院副主任医师张浩然博士。已经担任婴幼儿托育服务与管理专业负责人的张浩然不仅将医疗保健知识迅速植入了课程体系，而且快速把握了职业教育的培养规律。张浩然说：“为了培养具有良好职业认同感、让家长放心的婴幼儿托育服务和管理能力的专业人才，我们根据行业和岗位任务要求和需求，探索并形成了德技贯通、校企贯通；知行合一、学做一体；价值引领、素养提升的托育专业人才培养模式。”与此同时，学院还引进了心理学博士、音乐学博士、教育学博士，与原有师资队伍组合，基于人才培养方案的课程模块，构建了托育服务的全链条师资队伍。

课程是人才培养的关键。学院搭建了婴幼儿生活照料、婴幼儿健康看护、早期学习支持、家园共育、托幼机构日常管理等五个课程模块。依托校内专业师资，引进校外兼职教师，理论课程和实践教学并进培养高素质托育人才。2024年初的实训学期中，45名早期教育专业的学生走进了18家托育机构实习。2022级早期教育专业王汇爽说：“在与幼儿接触时从陌生到熟悉，幼儿看到我也会对我笑，和我说话，让我很有成就感。几天过后，每个幼儿叫什么、性格怎么样我都了如指掌，锻炼了我的耐心，也提升了专业能力。”

产教融合是高质量人才培养的重要路径。2024年初，北京青年政治学院附属幼儿园启动了托育服务项目，将台分园、孙河分园分别增设了托育服务活动室，硬件设施、师资力量、课程设置等方面进行了全面升级。幼儿园负责人赵飞说：“附属幼儿园注重与2至3岁幼儿家长的沟通与合作，定期开展科学育儿指导活动、半日开放活动等，让家长更好地了解家庭育儿方法以及托育服务的工作内容和效果。”从自办附属幼儿园逐步发展为“一园六址”，学院不断深化院园合作，积极探索首都托育人才培养的新模式。

面向中国式现代化重大任务，再次出发

如何立足中国式现代化推进托育专业建设和服务高质量发展是新课题。2023年，北京青年政治学院第二次党代会召开，杨志成明确提出，要坚持“本科标准、职教特色”，要深入推进首批学前教育职教本科试点计划，发挥北京学前教育职业教育集团引领作用，加强附属幼儿园建设，构建行业产教融合共同体，形成“北青幼教”品牌，打造示范性职教集团，探索首都学前教育中高本一体化人才培养模式。

“北青政托育人才培养根据市民需要探索专业化培养课程和实践模式，通过中高本有效衔接，努力培养更好适应首都市民需要的高技能、高素质、善沟通的托育人才”，2024年5月，为响应北京市政协关于“托育人才培养”的重点协商议题，北京议事厅“让托儿所不负所‘托’”议题走进北青政，乔东亮与政协委员们共同探讨高质量托育人才培养思路。

美好蓝图如何落地？学前教育学院院长厉育纲表示，未来将打通产教两大育人场域，凝聚双场合力。在教育场，拓展学前教育学院、慧爱儿童早期发展学院等办学力量，开发“底层共享、中层分层、顶层互通”的专业群课程体系，形成“一体设计、四阶培养、全程实践”的人才培养路径；在产业场，整合附属幼儿园、北京学前职教集团、全国托育产教融合共同体、京津冀托幼一体化产教融合共同体等行业资源，搭建联动共赢的校、政、行、园协同育人平台，实现“动态对接、紧密互联”的课程、教师、实践、条件、评价等人才培养的五要素融通，打通托育人才职前培养和职后培训的通道，涵养协同育人的新生态。

2024年1月和4月，北京青年政治学院受朝阳区卫生健康委员会委托，连续举办两期朝阳区托育机构从业人员高级研修班。朝阳区60余家托育机构负责人和一线教师近200人参加研修。未来，学院将进一步整合优质托幼一体化教学资源，对首都托育机构从业人员分层分类开展相应培训，打造北青学前培训品牌，持续提升社会服务水平，为推动首都托育事业高质量发展贡献北青智慧和力量。

来源：前线客户端

(责编：郝孟佳、熊旭)