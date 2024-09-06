“定下远大的目标，然后规划成小目标，一步步完成它。”皮划艇奥运冠军徐诗晓这样对同学们说。

徐诗晓/孙梦雅（左）

9月3日，平谷区“近光讲堂”暨开学第一课活动在平谷区影剧院举行，东京奥运会、巴黎奥运会皮划艇静水女子双人划艇500米冠军组合徐诗晓/孙梦雅，为学生们带来一堂名为《“晓”舟一叶 追“梦”向前——皮划艇奥运冠军是这样炼成的》的开学第一课。

课堂上，1992年出生的徐诗晓向孩子们讲述了自己的故事：

我来自农村，从小帮家里干农活，练出了很大的力气，在班里掰手腕，可以赢许多男生，以至于那时候还遭到嘲笑，力气这么大以后还怎么嫁的出去？

2006年，我被教练选中，来到了离家数十公里外的体校进行训练。父母不放心，但我很坚定，我想尝试。同学们，那时候的我也只有十三四岁，与你们正是相同的年纪，那是我人生中做的第一个决定，父母最终也决定支持我。那时候，还有两位女孩和我一起前往体校训练，只有我坚持了下来。

我想我还是有天赋的，2007年我就拿到了一项全国比赛的冠军。但遗憾的是，当时所练习的划艇项目并不是奥运会项目，我只得转至皮艇项目，可两个项目间的巨大差别让我没能适应，2013年全运会获得一个皮艇项目的第九名之后，我决定退役。

退役的4年时间里，我在南昌的一家企业里做人事工作。原本以为生活就会这样平平淡淡地过下去，但在2017年，过去的主管教练打来电话，告知我过去所练的女子划艇项目已被列为东京奥运会正式比赛项目，愿不愿意回来试一试？

离开4年？我还行吗？可机会来了，也把我这个人的倔强激发出来了，我决定再冲一把，我想要弥补我过去的遗憾。

开心的是，我做到了。2017年全运会我获得了冠军，2018年入选国家队，随后遇上了我的好队友孙梦雅。从2019年开始，我们参加的所有世界杯赛、世锦赛、亚运会、奥运会等赛事，未尝败绩。可以说，只要我们出手，金牌就不会旁落。

这一路走来，还有许许多多无法细说的挫折和困难，但我们都克服过来了。同学们，我想和你们说的是，要树立远大的目标，但实施过程中应把大目标拆分为小目标，一个个、一步步地完成它。

不论在体育运动或者学习当中，我们都会遇到挫折，遇到瓶颈等，我们应该学会及时沟通，有耐心、有信心地克服困难，向着那个最终的大目标迈进。

2001年出生的孙梦雅也结合自身的成长经历进行了讲述，并着重提到了2019年以来的“不败记录”。她表示，比赛赢得看似简单，但背后的付出让人难以想象，且在东京奥运会夺冠后，巴黎奥运周期世界范围内的所有对手都“盯”上了自己，她们所面临的压力更是前所未有的。孙梦雅说：“我们通过自己的故事激励大家。同时，也能让同学们爱上体育运动，未来的我希望与你们共勉前行。”

课后，徐诗晓和孙梦雅还前往平谷区十一学校，结合专业知识给孩子们上了一堂有趣的体育课。学校也非常细心地设置了多个由皮划艇运动演变而来的趣味体育活动，让孩子们充分锻炼了力量、协调性、团队协作等。徐诗晓说：“这一次活动，很好推广了皮划艇运动。作为运动员，我们也希望传播体育精神、奥运精神，用我们的热情和激情感染更多人。”

(责编：郝孟佳、熊旭)